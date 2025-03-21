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ثقافة وفنون

موعد عرض الحلقة 21 من مسلسل “معاوية”

مسلسل معاوية، فيتو
مسلسل معاوية، فيتو

مسلسل معاوية الحلقة 21، تعرض مساء اليوم الجمعة الموافق 21 مارس الجاري، الحلقة الحادية والعشرون من مسلسل "معاوية" والذي يتناول سيرة وحياة الصحابي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وذلك عبر قناة mbc1 ومنصة شاهد. 

موعد عرض الحلقة 21 من مسلسل معاوية 

وتعرض الحلقة الحادية والعشرون من مسلسل "معاوية" في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة. 

مسلسل معاوية الحلقة 20

و كانت الحلقة العشرون من مسلسل "معاوية"، قد تضمنت أحداثا عديدة، حيث يكتشف معاوية أن جاريته "السوداء" هي من دست له السم في الطعام بعد ضغط الخوارج عليها بابنها الذي يحتجزونه. 

ويتم القبض على "الخارجي" الذي حرض السوداء على تسميم معاوية، ويلقى به في السجن، وتدور بينه وبين الخليفة معاوية بن أبي سفيان مواجهة قوية يفند فيها معاوية أكاذيب وأباطيل الخوارج وأفكارهم الضالة ويتوعده بأن يسحق أصدقائه من الخوارج في جميع الأراضي الإسلامية. 

فيما ينجح معاوية في رد ابن الجارية "السوداء" إليها ويقوم بطردها من القصر بعد ذلك. 

وبعد انتشار الفتن والفوضى في البصرة، ومع تزايد الاضطرابات هناك يشاور معاوية بن أبي سفيان الأحنف بن قيس كبير قبيلة تميم، فيمن يصلح ليكون واليه على البصرة ليعيد الاستقرار إليها. 

ليشير الأحنف عليه بتولية أخوه "زياد بن أبي سفيان"، وهو ما يقرره معاوية بالفعل، لينجح زياد فور وصوله للبصرة في فرض الأمن والسيطرة على الأمور هناك، حيث يبدأ حكمه للبصرة بخطبته "البتراء" الشهيرة، والتي توعد فيها كل من يسهم في عدم استقرار الدولة وفي زرع الفتن بها، لينفذ تهديده على الفور وتبدأ قواته فرض سيطرتها هناك. 

في هذه الأثناء يتلقى معاوية خبرا يفجعه وهو وفاة أخوه "عتبة" والي مصر، ويحزن عليه كثيرا، حيث كان رفيق رحلته منذ تولية دمشق وحتى أصبح أميرا للمؤمنين. 

كما يرحل المغيرة بن شعبة والي معاوية على الكوفة، وفور وفاته يحدث تمرد دموي للخوارج هناك ويقومون بالسيطرة على الكوفة وترويع أهلها، ليرسل لهم معاوية أخوه زياد بن أبي سفيان. 

والذي فور دخوله المدينة يواجه الخوارج في مداخلها ويستطيع من خلال جنوده أن يقضي على وجودهم فيها، ويعلن السيطرة على الكوفة من جديد. 

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