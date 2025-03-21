الدعوة عامة للجميع اليوم، العلواية بالإسكندرية تنافس المطرية بأكبر مائدة إفطار جماعي (فيديو وصور)

أهالي منطقة العلواية بمحافظة الإسكندرية على موعد مع حدث كبير ينتظره آلاف الصائمين بالمدينة الساحلية وعلى غرار المطرية، في الاستعداد وتجهيز أكبر مائدة افطار جماعي اليوم الجمعة، بمجهودات ذاتية من شباب وأهالي المنطقة للاحتفال على طريقتهم الخاصة في إدخال البهجة الرمضانية والسرور على أهالي المحافظة.

وشهدت المنطقة حالة من الحماس ممزوجة بالأجواء الرمضانية المبهجة، وروحانيات وتواشيح وأغاني رمضانية مصدرها نوافذ المنازل والمحال التجارية ومقاهي المنطقة، كما تم طبع لافتات ورسومات وكلمات رمضانية مميزة على الجدران وأعلى المنازل، حتى إتمام الإفطار السنوي.

وينظم شباب وأهالي منطقة العلواية الإفطار السنوي للعام الرابع على التوالي.

وأصبح شوارع العلواية، خلية نحل الأطفال يساعدون الشباب في إعداد الوجبات، ومجموعة أخرى مهمتها تحضير الطاولات وتجهيز وجبات الإفطار إضافة إلى المتطوعين لطهي وتنظيف الطعام وتغليف الوجبات والحلويات المختلفة، وهناك مجموعة مخصصة بزيها المميز لاستقبال الضيوف.

كما هناك مجموعة أخرى من شباب المنطقة مختلف الأعمار وكل إليها افتراش المقاعد والترابيزات المخصصة الصائمين بطول الشارع ووضع المقاعد الاخرى على نحو 5 شوارع اخرين لاستقبال أكبر قدر من الصائمين.

وقال حمادة عبد الكريم أحد المنظمين، إن هذا الإفطار أصبح يمثل جزءًا أساسيًّا في رمضان لكل سكان منطقة العلواية، كما أنه ليس مجرد مناسبة لتناول الطعام، بل هو فرصة لتجديد الترابط مع الأهل والأصدقاء، وحتى مع الأشخاص الذين قد لا نلتقي بهم إلا فى هذا اليوم، الجميع ينسى الفوارق الاجتماعية والاقتصادية ويجلسون معًا كعائلة واحدة.

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كما أضاف كريم علاء أحد المنظمين: “كل عام نتجمع هنا، وكل سنة نشعر أن رمضان فى العلواية له طعم خاص، وأهمية هذا الإفطار في الترابط الأسري، وعندما نلتقي في هذا الإفطار، نشعر أننا جميعًا جزء من نفس النسيج والعائلة، لا يهم من نحن أو من أين أتينا، المهم أننا معًا على طاولة إفطار واحدة”.

وأكد جابر أبو أحمد أحد المنظمين، أن الجميع هنا لا فرق بين أحد الكل يتعاون من أطفال وشباب وكبار في تحضير وتجهيز الوجبات لتوزيعها على الصائمين في مائدة الافطار، موضحًا أن مائدة الإفطار الجماعي تأتي للعام الرابع على التوالي في استقبال الآلاف من الصائمين من مختلف دوائر الإسكندرية والمائدة ليست قاصرة على أهالي المنطقة.

بينما أشار مؤمن عبد الكريم، إلى أن التجهيز والاستعداد لتنظيم مائدة الإفطار الجماعي يتم التحضير له قبل شهر رمضان ما بين أهالي المنطقة وشبابها في تنظيم حدث رمضاني كبيرة يهدف إلى إطعام الصائمين والمسافرين وجميع الأهالي وتوزيع الوجبات المغلفة على المارة والسائقين، موضحًا أن هذا العام تم تجهيز نحو 15 ألف مقعد لاستقبال الكثير من الصائمين ونحرص على تجهيز الأكثر من ذلك.

وتابع محمد شيتوس، أن أهالي منطقة العلواية من نساء وأطفال وشباب يشاركون بجهود ذاتية وأوقاتهم ويعملون لأيام متواصلة بلا نوم من أجل التحضيرات النهائية لهذا العام حتى يخرج بالشكل الذى يليق بأهالي المنطقة التي تشتهر بالكرم والخير، مستطردًا: “الجميع هنا يتسابق من أجل المشاركة بكل ما يقدر عليه من شراء سلع ومياة وعصائر وحلويات وخضراوات وأطباق وكل مستلزمات المائدة”.

وأضاف كريم عبد الكريم أحد أعضاء فريق التنظيم، أن بهجة الشهر الكريم بداخل منطقة العلواية لها مذاق خاص وبالتحديد كل عام عندما نجتمع جميعا كشباب وأهالي المنطقة في وضع التحضيرات النهائية لتنظيم مائدة إفطار جماعي تستقبل نحو 15 ألف من الصائمين موضحًا أن التحضير لمائدة الافطار ليس فقط فى تحضير وتجهيز الوجبات لتوزيعها على الصائمين يتم تعليق الزينة والأنوار وافتراش نحو 5 شوارع بالمنطقة ووضع المقاعد المخصصة لاستقبال الصائمين والكتابة على حوائط المنطقة بكلمات رمضانية احتفالا بالشهر الكريم مع أهالى المنطقة.

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