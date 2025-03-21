ضبط 3.5 طن لحوم ومفروم ورنجة مخالفة للمواصفات في حملات بالدقهلية

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار حملات الرقابة التي تجري بالتنسيق بين الطب البيطري، ومديرية ومباحث التموين، للتفتيش على، محلات الجزارة، وثلاجات حفظ اللحوم، والمطاعم، وأماكن بيع وتداول اللحوم، والأسماك والدواجن، وتم خلالها ضبط 3300 كيلو لحوم متنوعة ورنجة مخالفة للمواصفات والتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 3300 كيلو لحوم ومفروم ورنجة مخالفة للمواصفات وذبح خارج المجزر

وأوضح محافظ الدقهلية أن الرقابة على الأسواق والمحال والمنافذ التي تقوم ببيع وتداول وعرض اللحوم والمنتجات الغذائية بمختلف أنواعها، تهدف إلى ضبط الأسعار وعدم المغالاة، والتأكد من سلامة السلع المعروضة للبيع، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين.

حملات تموينية مكبرة بالدقهلية

من جهته أوضح الدكتور السيد الحسنين مدير مديرية الطب البيطري، والدكتورة حنان أبو العطا مدير عام الصحة والمجازر، قيام حملة بالمرور والتفتيش على أماكن بيع وتداول السلع الغذائية واللحوم، بمراكز ميت غمر، وأجا، ودكرنس، بالتنسيق مع المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين، والعميد خالد دويدار مدير مباحث التموين بالدقهلية، وبرئاسة الدكتور سامح الدسوقي مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، وعضوية الدكتور أحمد الشربيني، والدكتور خالد عنبر، والدكتورة هبه رحمو، والدكتورة إيناس الشافعي، والدكتورة عبير شومان، والدكتور رزق عبد الله أطباء التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالدقهلية.

نتائج حملة تموينية بالدقهلية

وأسفرت الحملة عن تحرير 18 محضرًا بإجمالي وزن 3 أطنان و300 كجم رنجة، وأسماك مملحة، ولحوم، ومفروم لحوم، وكبده، وذبح خارج السلخانة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للحفاظ على وصول طعام آمن خال من مسببات الأمراض، حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.