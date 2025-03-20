وزير الأوقاف يكرم حفظة القرآن الكريم وذوي الهمم والأيتام بجنوب سيناء (صور)

كرَّم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بعض حفظة القرآن الكريم من المعاهد الأزهرية، وذوي الهمم، والأيتام، والمتفوقين علميًا، وذلك ضمن احتفال محافظة جنوب سيناء بيوم الوفاء.وذلك بحضور: الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء؛ والدكتور أحمد بدير شعبان، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، ممثّلًا عن الأزهر الشريف بجنوب سيناء؛ والشيخ سيد غيط، مدير مديرية الأوقاف بجنوب سيناء، والأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء، ولفيف من علماء الأزهر والأوقاف، وعدد من أبناء جنوب سيناء، والشباب والعاملين في السياحة بشرم الشيخ.

والاحتفالية تقليد يُقام سنويًا لتكريم حفظة القرآن الكريم كاملًا حفظًا وتجويدًا، وتكريم ذوي الهمم، والأيتام، والمتفوقين علميًا.

يأتي ذلك تزامنًا مع احتفالات جنوب سيناء بعيدها القومي، والذكرى السادسة والثلاثين لاسترداد وعودة طابا إلى السيادة المصرية.

وقد شارك وزير الأوقاف، ومحافظ جنوب سيناء حفظة القرآن الكريم؛ والأيتام وذوي الهمم والمتفوقين علميًا، في تناول طعام الإفطار الجماعي معهم، تشجيعًا لهم على الاستمرار في التفوق.

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