الجمعة 21 مارس 2025
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حوادث

حبس 65 شخصا بتهمة حيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية بأسيوط

حبس متهمين، فيتو
حبس متهمين، فيتو

أمرت النيابة العامة بحبس 51 متهمًا 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة كمية مواد مخدرة وأسلحة نارية قبل ترويجها على عملائهم بنطاق محافظة أسيوط.


وكان قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، قد شن حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتاجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة على دوائر أقسام ومراكز الشرطة بمحافظة أسيوط عن ضبط 14 متهمًا بينهم 6 لهم معلومات جنائية، وعثر بحوزتهم علي أكثر من 5 كيلوجرامات حشيش – 3 كيلوجرامات شابو – كمية من الهيروين والأقراص المخدرة.

كما تم ضبط خلال الحملة 54 قطعة سلاح ناري غير مرخص، تشمل 21 بندقية آلية، 19 بندقية خرطوش، و14 فردًا محليًّا، بحوزة 51 متهمًا، بينهم 20 لهم سوابق جنائية.

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة والأسلحة النارية بقصد الاتجار.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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