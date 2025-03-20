المداح 5 الحلقة 22، حمادة هلال يصل لعلاج الوباء والملك الأحمر وبنت إبليس يحاصرانه

شهدت أحداث الحلقة 22 من مسلسل "المداح" الجزء الخامس تأثر رحاب (هبة مجدي) بشكل كامل بكتاب السحر، مما يتيح لـ ست الحسن استغلالها لتنفيذ خططها الشيطانية، ويزيد من تعقيد الأمور.

المداح 5 الحلقة 22

ويصل صابر المداح لعلاج الوباء الذي نشرته بنت إبليس بين أبناء قرى الصعيد ولكن يحاصره الملك الأحمر «خالد الصاوي» وبنت إبليس «غادة عادل» ليمنعانه من الوصول لاستكمال تركيبة الدواء.

‎ويواجه صابر معركة شديدة مع نائلة وخادميها الأعورين، ورغم قوتهما، ينجح صابر في القضاء على خادمي نائلة، مما يجعلها بلا مساعدين ويزيد من عزلتها.

‎وفيما يخص ناصرة، يتدخل صابر لمحاولة إقناع زوجها بعدم الطلاق، حيث كان الزوج قد قرر الانفصال بسبب تصرفاتها الغريبة، ويوضح صابر للزوج الحقيقة وراء ما تمر به ناصرة من تأثير الجن.

‎وفي تطور مفاجئ، يفاجأ صابر بوجود الحاج وفيق خالد الصاوي في منزله، مما يفتح المجال لمزيد من الأحداث الغامضة.

يذكر أن مسلسل "المداح 5" بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محيي الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي، تأليف أمين جمال وشريف يسري ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.

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