الجمعة 21 مارس 2025
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خارج الحدود

أول صفقة في عهد ترامب، أمريكا توافق على بيع أنظمة أسلحة دقيقة التوجيه للسعودية

أسلحة أمريكية، فيتو
أسلحة أمريكية، فيتو

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، موافقتها على بيع أنظمة أسلحة دقيقة التوجيه إلى المملكة العربية السعودية، وذلك طبقًا لما ذكرته الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، في أول صفقة بيع أسلحة لصالح المملكة تتم في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

الخارجية الأمريكية توافق على بيع أسلحة للسعودية

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد وافقت في يوليو الماضي، على عقد تبيع بموجبه الولايات المتحدة أنظمة لوجستية، وبرامج للتخطيط المشترك، وأجهزة وأنظمة تتعلق بالطائرات الأمريكية الصنع للسعودية، بنحو 2.8 مليار دولار.

 

وقالت الخارجية الأمريكية وقتها في مذكرة موجهة إلى وكالة التعاون الدفاعي الأمني: إن الصفقة المقترحة ستتيح للسعودية تعزيز قدراتها العسكرية الحالية والمستقبلية، من خلال توفير الاستدامة، والمساعدة التدريبية لسلاح الجو الملكي عبر منصاته الحالية وأساطيل طائراته، خصوصًا طائرات النقل طراز سي-130، وطائرات المراقبة طراز إي-3، ومروحيات بيل.

الإنفاق العسكري في السعودية يشهد نموًا سنويًا بلغ 4.5%

وكانت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، قد أكدت أن الإنفاق العسكري في المملكة قد شهد نموًا سنويًا بلغ 4.5% منذ عام 1960، ليصل إلى 75.8 مليار دولار في 2024، مما جعلها خامس أكبر دولة في العالم، والأولى في العالم العربي، من حيث الإنفاق العسكري.

 

وقالت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، إن هذه النفقات تشكّل 3.1 بالمائة من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي الذي يصل إلى 2.44 تريليون دولار، مُشيرًا إلى أن السعودية خصّصت 78 مليار دولار للقطاع العسكري في ميزانية 2025، وهو ما يشكّل 21 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي، و7.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

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