الجمعة 21 مارس 2025
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محافظات

بسبب سوء الأحوال الجوية، سقوط سقالة على سيارة سرفيس في المنصورة

سقوط سقالة علي سيارة
سقوط سقالة علي سيارة بالمنصورة، فيتو

شهدت مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية سقوط سقالة على سيارة سرفيس بالصينية الأولى بحي الجامعة، بسبب سوء الأحوال الجوية.

كانت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالدقهلية تلقوا إخطارا من شرطة النجدة يفيد بسقوط سقالة على سيارة سرفيس تصادف مرورها بالصينية الأولى بحي الجامعة في المنصورة 

 

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وتبين سقوط سقالة تستخدم في واجهة عقار بالصينية الأولى بحى الجامعة بسبب سوء الأحوال الجوية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

يذكر أن موجة من التقلبات الجوية ضربت أرجاء محافظة الدقهلية تصدرتها الرياح والغيوم المستمر. 

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