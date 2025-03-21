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حوادث

ضبط 419 متهما بحوزتهم 248 كيلو حشيش وبانجو بالمحافظات

حشيش، فيتو
حشيش، فيتو

تواصل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأمن العام، حملاتها الأمنية المكبرة لملاحقة واستهداف وضبط العناصر الإجرامية من حائزي المواد المخدرة والمتاجرين والخارجين عن القانون في المحافظات.

 

التصدي لترويج المخدرات بالمحافظات

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 419 متهمًا بحوزتهم مواد مخدرة تنوعت ما بين "27 كيلوجرام بانجو، و221 كيلوجرام حشيش، و54 كيلوجرام هيروين، و12 كيلوجرام آيس، و7 كيلوجرامات شابو، و41 كيلوجرام هيدرو، و7 آلاف و609 أقراص مخدر".


وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية؛ حيث يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

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