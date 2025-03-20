أحمد زكي يسجل هدف إنبي الأول في مرمى الأهلي

أحرز أحمد زكي هدف إنبي الأول في مرمى الأهلي في الدقيقة 90+2، لتصبح النتيجة 0/1 لإنبي، في المباراة التي تجري مساء اليوم الخميس، على استاد السلام، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

تشكيل إنبي أمام الأهلي

حراسة المرمى: رضا السيد.

خط الدفاع: أحمد صبيحة – أحمد كالوشا – مصطفى دويدار – خالد أحمد.

خط الوسط: أحمد العجوز – علي محمود – علي إيهاب.

خط الهجوم: رفيق كابو – أحمد أوفا – محمد شريف حتحوت.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، عبد الرحمن سمير وحسام إيفونا وأحمد زكي ومحمد سمير وصلاح زايد وشيكو محارب وأحمد جمال وتيندري مونوفو ومحمود عصام.

تشكيل الأهلي أمام إنبي

حراسة المرمي: حمزة علاء.

خط الدفاع: يحيى عطية الله وياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح وعمر كمال.

خط الوسط: عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأكرم توفيق وعمر الساعي وأحمد رضا.

خط الهجوم: سمير محمد.

دكة البدلاء: مصطفى مخلوف ومعلول وكريم نيدفيد وحسام عادل ومحمود لبيب ومحمد زعلوك ومحمد أحمد سعد وهشام مصطفى ومعاذ عطية.

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