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أخبار مصر

نفيسة العلوم تستقبل المصلين في أول صلاة تراويح بعد إعادة افتتاح وترميم المسجد (صور)

صلاة التراويح في
صلاة التراويح في مسجد السيدة نفيسة، فيتو
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رصدت كاميرا "فيتو" شعائر صلاتي العشاء والتراويح من مسجد السيدة نفيسة، اليوم الخميس، في الليلة الحادية والعشرين من شهر رمضان المبارك.


افتتاح مسجد السيدة نفيسة 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد زار مسجد السيدة نفيسة فجر اليوم الخميس من أجل أداء صلاة الفجر فيه وافتتاحه بعد انتهاء عملية تطوير المسجد. 

وشمل التطوير القاعات الرئيسية بالمسجد ضمت قاعة كبار الزوار وقاعة عباس حلمي وقاعة جمال عبد الناصر، وشملت هذه الأعمال ترميم الصالات الداخلية، وتجديد الزخارف المعمارية، فضلا عن تطوير الحمامات الداخلية للمسجد وإعادة صيانتها بالكامل، وتحديث المرافق المحيطة بالمسجد، وكذلك زيادة المسطحات الخضراء وترميم كافة المباني المحيطة بالمسجد، بهدف إبراز الطابع التاريخي والروحاني للمكان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس قام بتفقد المسجد، حيث استمع إلى شرح من اللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بشأن أعمال التطوير التي قامت بها الهيئة الهندسية في المسجد ضمن جهود تطوير مساجد آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية.

ويعد مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها)، هو أول مساجد "آل البيت"، في مصر، حيث بناه السلطان المملوكي الناصر محمد بن قلاوون بجوار ضريح السيدة نفيسة، وتم تأسيسه وبناء المسجد بشكله الحالي في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني بعد تعرض المقام لحريق هائل عام 1892.

وتحظى السيدة نفيسة - رضي الله عنها - وأرضاها بمكانة خاصة في قلوب جموع المصريين، فهي نفيسة العلم سليلة بيت النبوة رضوان الله عليهم.. أحبت مصر والمصريون فأحبوها.

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