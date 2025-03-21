الجمعة 21 مارس 2025
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انفوجراف

مباريات الأسبوع، منتخب مصر مع سيراليون.. الأهلي وطلائع الجيش.. الزمالك ضد سيراميكا (إنفوجراف)

الزمالك وسيراميكا،
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مصر سيراليون الزمالك بيراميدز الأهلي

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