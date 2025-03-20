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دراسة تكشف معاناة النساء المسلمات في ألمانيا

دراسة تكشف معاناة
دراسة تكشف معاناة النساء المسلمات في ألمانيا

كشفت دراسة حديثة عن وجود تمييز قائم على التصنيفات العنصرية أصبح منتشرا نسبيا في ألمانيا.

معاناة النساء المسلمات في ألمانيا

وأظهرت النتائج أن أكثر من نصف الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات عرقية أو دينية في ألمانيا يواجهون تمييزا عنصريا بشكل منتظم.

وجاء  نتائج استطلاع تمثيلي أجري لإصدار تقرير هذا العام  "المؤشر الوطني للتمييز والعنصرية"، أن 54% من الأشخاص الذين يصنّفون وفقا للمصطلحات المتخصصة على أنهم "موسومون عنصريا"، قد تعرضوا مؤخرا للتمييز العنصري.

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ووفقا للاستطلاع الذي أجري في الفترة بين أغسطس 2024 ويناير 2025، أفادت 61% من النساء المسلمات بأنهن تعرضن خلال العام الماضي للتمييز مرة واحدة على الأقل شهريا.

وكانت النسبة مشابهة بين الأشخاص داكني البشرة، حيث ذكر 62% من الرجال السود و63% من النساء السود أنهم تعرضوا للتمييز اليومي مرة واحدة على الأقل شهريا خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.

ووفقا لتقديرهم، كان لون بشرتهم هو سبب التمييز في أكثر من أربع من كل خمس حالات.

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ألمانيا النساء المسلمات التمييز العنصري

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