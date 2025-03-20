الخميس 20 مارس 2025
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حوادث

ضبط 425 قطعة سلاح بحوزة 174 متهما بالمحافظات

ضبط أسلحة، فيتو
ضبط أسلحة، فيتو

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكبرة لملاحقة واستهداف وضبط العناصر الإجرامية من حائزي الأسلحة النارية والبيضاء والمتاجرين والخارجين عن القانون في المحافظات.


وأسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية بقيادة قطاع الأمن العام، عن ضبط 174 متهمًا بحوزتهم 425 قطعة سلاح ناري وأبيض تنوعت ما بين "12 بندقية آلية، 17 بندقية خرطوش، و7 طبنجات، و138 فردًا محليًّا، و352 طلقة نارية متنوعة، و30 خزينة متنوعة، و251 قطعة سلاح أبيض".

 

وتم  اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

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وزارة الداخلية حائزي الأسلحة النارية والبيضاء الخارجين عن القانون قطاع الأمن العام

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