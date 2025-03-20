رد صادم من ريال مدريد على ضم كريستيانو رونالدو في كأس العالم للأندية

انتشرت أنباء عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن احتمال عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد للعب في كأس العالم للأندية بأمريكا خلال يونيو ويوليو المقبلين.

قواعد الفيفا تسمح لرونالدو باللعب مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية

ويمكن للبرتغالي رونالدو العودة إلى الفريق الأبيض للعب فقط في كأس العالم للأندية في يونيو ويوليو، وفقًا لما تم تداوله.

وستسمح قواعد الفيفا الخاصة بتلك البطولة لريال مدريد بتسجيل كريستيانو رونالدو للعب فيها، إذ سيتم فتح فترة قيد استثنائي لكل الأندية المشاركة.

ورحب مشجعو ريال مدريد بقوة، بما تردد عن عودة النجم البرتغالي إلى النادي الملكي مجددا من أجل اللعب في المونديال.

رد ريال مدريد على ضم رونالدو في كأس العالم للأندية

وكان الإعلامي الإسباني المقرب من ريال مدريد توماس رونسيرو هو أول من تحدث عن الأمر، ما فتح باب التكهنات لإمكانية عودة رونالدو الذي ينتهي تعاقده مع النصر السعودي بنهاية الموسم الجاري.

ومع ذلك، الشيء الذي يحلم به المشجعون هو آخر ما يفكر فيه ريال مدريد، استعدادًا لتلك البطولة.

وفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو، المسؤولون عن ريال مدريد واضحون جدا أن كريستيانو رونالدو لن يلعب في كأس العالم للأندية بقميص النادي.

ولم يفكر قادة حامل لقب دوري أبطال أوروبا مطلقًا في عودته، ولا في عودة سيرجيو راموس العام الماضي، عندما تركت الإصابات خط دفاع الفريق في وضع حرج للغاية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.