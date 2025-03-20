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رياضة

تدريبات بدنية قوية للاعبي الزمالك البدلاء والمستبعدين

تدريبات الزمالك،
تدريبات الزمالك، فيتو

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البدلاء والمستبعدين من مواجهة الجونة التي أقيمت مساء الأمس، تدريبات تأهيلية قوية خلال المران الذي أقيم عصر اليوم الخميس على ملعب النادي.

 ويستعد الأبيض لمباراة بتروجت المقبلة في كأس عاصمة مصر.

وأدى اللاعبون تدريبات تأهيلية وبدنية متنوعة تحت إشراف أعضاء الجهاز المعاون بالفريق.

عقب ذلك ألقى البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق محاضرة فنية على هذه المجموعة داخل أرضية الملعب شرح خلالها العديد من الأفكار الخططية التي سيتم العمل على تنفيذها استعدادًا للمباراة المقبلة.

وخاضت هذه المجموعة فقرة تدريبات خططية تم خلالها التركيز على بعض الجوانب الفنية، قبل خوض تقسيمة قوية في جزء من الملعب لتطبيق الأفكار التي تم التدريب عليها.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة بتروجت، المقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

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