فقرة تأهيلية لثلاثي الزمالك استعدادا لمواجهة بتروجت

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة لكل من عبد الله السعيد ومصطفى شلبي وصلاح الدين مصدق ثلاثي الأبيض، خلال المران الذي أقيم عصر اليوم الخميس، استعدادا لمباراة بتروجت المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

وخاض الثلاثي تدريبات تأهيلية خاصة داخل صالة الجيمانيزيوم، بالإضافة إلى فقرة بدنية داخل الملعب، وفقًا للبرنامج الموضوع لهم من قبل الجهاز الفني لعلاج الإرهاق وتجهيزهم بالشكل الأمثل للمباريات المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة بتروجت، المقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

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