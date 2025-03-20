في اليوم العالمي، أعمال فنية تناولت مفهوم السعادة

يحتفي العالم اليوم 20 مارس بـاليوم العالمي للسعادة، ويستهدف هذا اليوم العالمي للسعادة تعزيز الوعي حول أهمية السعادة في حياة الإنسان.

وفي هذا اليوم، تبرز عدة أعمال فنية تناولت مفهوم السعادة من زوايا مختلفة، ومن أبرز هذه الأعمال:

فيلم The Pursuit of Happyness (السعي للسعادة)

وهو فيلم من بطولة ويل سميث وتدور أحداثه حول كريس الذي يحاول بشتى الطرق توفير سبل الراحة لأسرته الصغيرة، وبعد أن تهجره زوجته بسبب الفقر يقرر أن يتعلم مهنة جديدة ليحصل منها على المال الكافي ليسعد به ابنه الصغير، وبعد كثير من المعاناة ينجح أخيرا في الوصول لهدفه، ويحصل على وظيفة جيدة في البورصة.

فيلم Inside Out (قلبًا وقالبًا)

تدور قصة الفيلم حول الطفلة رايلي التي تنتقل إلى مكان جديد مع عائلتها، بعد أن تسلم والدها عملا جديدا هناك، حيث تتحكم بها بعض المشاعر مثل (السعادة، الخوف، الغضب، الحزن، الاشمئزاز)، وتحاول (ريلي) بالمساعدة من مشاعرها الكامنة التي تعطيها نصائح يومية أن تتخطى معاناة الانتقال إلى هذه المدينة الجديدة، كما تحاول أن تظل محافظة على أحاسيسها اﻹيجابية، ولكن تعد “السعادة” أو جوي هي الشعور المتحكم في مشاعر رايلي وهي المسيطرة في هذه المرحلة من عمرها.

فيلم 365 يوم سعادة

تدور أحداث فيلم 365 يوم سعادة حول شاب وسيم مضرب عن الزواج يدخل فى علاقات عاطفية متعددة، ويحترف الزواج العرفى من الجميلات، ويطلقهن بعد فترة، بحجة أنه مصاب بمرض خبيث، وذلك لتركهن وتمزيق عقد الزواج العرفى، مستغلًا وسامته لتحقيق ما يريد، إلى أن تأتى البطلة "دنيا سمير غانم"، وتذيقه نفس الكأس فتوهمه أنها تحبه لكنها لن تتزوجه لأنها مصابة بمرض خبيث هى الأخرى، وستموت بعد سنة واحدة فقط، فيتزوجها على أمل أن يحقق لها "365 يوم من السعادة" قبل أن تفارق الحياة.

ويشارك في فيلم 365 يوم سعادة إلى جانب أحمد عز ودنيا سمير غانم عدد من النجوم، منهم مي كساب، صلاح عبد الله، لاميتا فرنجية، لطفي لبيب، تأليف يوسف معاطي، وإخراج سعيد الماروق.

فيلم أحلى الأوقات

تدور أحداث فيلم أحلى الأوقات حول سلمى التي تقرر مغادرة منزل أمها عقب وفاتها، حيث أنها لا ترغب أن تعيش مع زوج أمها ربيع، وتفاجأ سلمى بأن هناك خطابات غامضة تصلها، فتعود إلى شبرا، وتستعيد صداقتها بزميلتيها منذ الطفولة وهما يسرية وضحى، وتسترجع ثلاثتهن الذكريات وتحاولن حل لغز الخطابات سويًا، والرسالة الأساسية في الفيلم هي أن السعادة هي حالة نفسية قد تتطلب تغييرات شخصية وتقبل لواقع الحياة، كذلك، يظهر كيف يمكن للصداقة والحب أن يكونا مصدرًا كبيرًا من القوة والدعم في الأوقات الصعبة.

والفيلم من بطولة حنان ترك، منة شلبي، هند صبري، مها أبو عوف، سامي العدل، والفيلم من تأليف وسام سليمان وإخراج هالة خليل.

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