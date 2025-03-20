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رياضة

مفاجأة، نجل بوفون يرفض تمثيل منتخب إيطاليا

توماس بوفون، فيتو
توماس بوفون، فيتو

وجه لويس توماس بوفون، نجل أسطورة حراسة المرمى جيانلويجي بوفون، صدمة إلى الجماهير الإيطالية بعدما أعلن اتفاقه مع عائلته على تمثيل منتخب التشيك وليس الأزوري مثل والده.

مسيرة لويس توماس بوفون

وبدأ لويس مسيرته الاحترافية مع فريق بيزا بدوري الدرجة الثانية في إيطاليا هذا الشهر، ثم نال على الفور أول دعوة للعب لمنتخب التشيك تحت 18 عاما.

واختار لويس توماس، البالغ 17 عاما، تمثيل التشيك، التي تنتمي لها والدته المذيعة ألينا سيريدوفا، بعد تشاور مع العائلة.

وعلى مستوى فريق الشباب لنادي بيزا، لعب لويس بوفون 20 مباراة منذ بداية الموسم الحالي، وسجل 6 أهداف.

ويلعب لويس بوفون في مركز الجناح الأيسر والمهاجم الصريح.

تصريحات توماس بوفون 

وقال اللاعب الشاب في تصريحات نقلها موقع "onefootball": "تحدثت مع عائلتي واتفقنا على أن اللعب للتشيك أفضل قرار لمسيرتي بكرة القدم".

أضاف: "والدتي سعيدة للغاية بالطبع، لكن والدي متحمس لأنني تلقيت أول استدعاء دولي".

وتابع: "لا أتحدث اللغة التشيكية جيدا حتى الآن، وعندما علمت باستدعائي بدأت تعلمها، أقضي يوميا 10 دقائق على تطبيق تعلم اللغات".

واختتم: "وُلدت وتربيت في إيطاليا، لكن لكي أكون محترفا بنسبة 100%، وأؤدي عملي بشكل جيد، يجب أن أعتبر كل مباراة مهمة بالنسبة لي، سواء ضد إيطاليا أو أي منتخب آخر".

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لويس توماس بوفون بوفون إيطاليا التشيك

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