الخميس 20 مارس 2025
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رياضة

تدريبات تأهيلية واستشفائية للاعبي الزمالكً

فريق الزمالك
فريق الزمالك

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في مباراة الجونة التي أقيمت مساء الأمس، تدريبات استشفائية وتأهيلية، خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة بتروجت المقبلة في كأس عاصمة مصر.
وفضل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو خوض هذه المجموعة لتدريبات استشفائية وتأهيلية دون المشاركة في باقي فقرات المران، خوفًا من تعرضهم للإجهاد قبل المباراة المقبلة.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة بتروجت، المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد الكلية الحربية، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

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