"فضائل العشر الأواخر من رمضان" ندوة في معرض فيصل للكتاب

أقيمت بالتعاون مع وزارة الأوقاف، ندوة بعنوان "فضائل العشر الأواخر من رمضان" ضمن فعاليات معرض فيصل الثالث عشر للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بحضور جمهور متنوع من رواد المعرض.

أدار الندوة الكاتب الصحفي فريد إبراهيم، وقدم المحاضرة فضيلة الشيخ مصطفى المراغي، الذي تناول فضل العشر الأواخر من رمضان وأهميتها الروحية، خاصة مع اقتراب ليلة القدر، التي وصفها القرآن بأنها "خير من ألف شهر".

فضائل العشر الأواخر من رمضان



تناولت الندوة عدة محاور، من بينها: أهمية الاجتهاد في العبادة خلال هذه الأيام المباركة، من صلاة وقيام وذكر وصدقات، فضل ليلة القدر، وعلاماتها، وكيفية تحريها في الليالي الوترية، أثر الاجتهاد في العشر الأواخر على حياة المسلم، وضرورة استغلال هذه الفرصة لنيل المغفرة والرحمة.

كما شدد الشيخ مصطفى المراغي على ضرورة التحلي بالإخلاص في العبادات، مؤكدًا أن العشر الأواخر فرصة عظيمة لتطهير القلب وتجديد العهد مع الله، واستشهد بأحاديث نبوية وآيات قرآنية توضح مكانة هذه الأيام.

تميزت الندوة بتفاعل الحضور، حيث طرحوا تساؤلات حول كيفية الاستعداد لهذه الأيام، وما يمكن فعله لمن فاته الاجتهاد في بداية الشهر، وأكد الشيخ أن باب الرحمة مفتوح دائمًا، وأن الاستغفار والدعاء من أهم الوسائل لتعويض التقصير.



في ختام الندوة، دعا المتحدثون إلى الاجتهاد في العبادة ونشر ثقافة الخير والتسامح، لما لهذه الأيام من بركة وفرصة عظيمة لمحو الذنوب وزيادة القرب من الله.

حظيت الندوة بحضور لافت، وعكست اهتمام الجمهور بالاستفادة من أجواء الشهر الكريم وتعزيز وعيهم الديني والروحي.

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