الخميس 20 مارس 2025
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سياسة

تغريم قناة "هي" 100 ألف جنيه، وإيقاف معلق مباراة الكرة الطائرة بين الأهلي والزمالك

المجلس الأعلى لتنظيم
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فيتو

 قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، بناءً على توصية لجنة الشكاوى برئاسة  عصام الأمير مجازاة قناة «هي» بأداء مبلغ مالي 100 ألف جنيه، وإنذار القناة، لما ثبت من مخالفة شروط الترخيص الصادر لها والخلط في بعض البرامج بين الإعلام والإعلان، وتضمين أحد البرامج المذاعة عبر شاشتها عبارات وتصرفات غير لائقة.

كما قرر إيقاف حمدي السيد معلق مباراة الكرة الطائرة بين فريقي الأهلي والزمالك المذاعة بتاريخ 16 مارس 2025، على قناة الاتحاد المصري للكرة الطائرة بموقع يوتيوب، وإبلاغ نقابة الإعلاميين لإعمال شئونها حيال عدم مراعاة المعلق الحيادية أثناء أداء عمله.

وقرر استدعاء مسئول صفحة نادي الزمالك للكرة الطائرة على موقع فيسبوك، للتحقيق معه فيما أظهرته الصفحة من صورة أحد لاعبي الفريق ثبت بتحقيقات اتحاد الكرة الطائرة ارتكابه تصرفات غير لائقة تجاه جماهير الأهلي، وفي ضوء ما رصدته الإدارة العامة للرصد بالمجلس من تداعيات ذلك على المشهد الرياضي.

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