نقيب الصحفيين يُهنئ الإمام الأكبر بذكرى مرور 15 عامًا على توليه المشيخة

هنَّأ الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمناسبة مرور 15 عامًا على تولى فضيلته المشيخة.

وقال البلشى، فى رسالة بعثها لفضيلة الإمام الأكبر، إنه ينتهز هذه المناسبة للتعبير عن خالص التقدير لجهود فضيلته الحثيثة لتعزيز الوحدة الوطنية وبناء الأخوَّة الإنسانية؛ مشيدًا بمخرجات مؤتمر الحوار الإسلامي الذى عُقد بالبحرين، نهاية الشهر الماضي، ليعكس واقعًا عمليًا لرؤية تجديدية تحترم التنوُّع الديني وتُعظِّم المشتركات الإنسانية بين أتباع المذاهب والأديان.

وأعرب نقيب الصحفيين عن فائق التقدير للدور المهني البنَّاء والمُؤثر الذى تلعبه جريدة صوت الأزهر تحت رعاية فضيلة الإمام، فى الساحة الصحفية، خلال الأعوام الأخيرة، بما انعكس على توضيح مواقف وآراء الأزهر والدفاع عن الصورة الصحيحه للفكر الإسلامي المستنير، وما قدَّمته وتُقدِّمه من موقفٍ مهنىٍّ مُميز ومشرِّف فى التعامل مع ملف القضية الفلسطينية منذ بدء العدوان الصهيوني على إخواننا فى غزة، ما جعلها صوتًا للدفاع عن العدالة والإنسانية وحقوق الشعب الفلسطيني في التحرر ومُعبِّرًا بارزًا في الإعلام العربي عن الأحرار في العالم.

وقال البلشى: إن ما لحق بجريدة صوت الأزهر من تطورٍ صحفىٍّ وتميُّزٍ مهنى كبير وملحوظ تحت رعاية فضيلة الإمام، وبجهود رئيس تحريرها الزميل الصحفي أحمد الصاوى يستحق الإشادة ويُضاف إلى سجل إنجازات فضيلة الإمام الأكبر المُتعددة خلال ١٥ عامًا من العطاء.

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