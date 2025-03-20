مصرع مدرس أسفل عجلات قطار أثناء عبوره المزلقان في المنيا

تلقى قسم الشرطة في مدينة المنيا بلاغًا عن حادث مأساوي أسفر عن وفاة مدرس نتيجة دهسه تحت عجلات قطار أثناء عبوره المزلقان.

مدرس يُلقى حتفه تحت عجلات قطار في المنيا أثناء عبوره المزلقان

حسام الدين فولي، كبير معلمي الرياضيات مدرسة السعيدة في المنيا

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين أن الضحية هو حسام الدين فولي، كبير معلمي الرياضيات في مدرسة السعيدة بمحافظة المنيا

مدرسة السعيدة بمحافظة المنيا

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، كما تم إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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