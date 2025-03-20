زغلول صيام يكتب: مستند يبرئ الجبلاية من أزمة القمة.. واللجنة الأولمبية تكتشف مفاجأة تقلب الموازين! وتوجه اللوم لهؤلاء!

في أزمة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في مسابقة الدوري الممتاز والتي شهدت انسحاب النادي الاهلي احتجاجًا على عدم تلبية طلبه باستدعاء طاقم حكام أجنبي لإدارة المباراة وإصرار الاتحاد المصري لكرة القدم على تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة محمود بسيوني، استقرت جميع الأوراق داخل اللجنة الأولمبية والتي أعلن مسئولوها حسم الموقف قبل بداية الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

مستند اتحاد الكرة

من المؤكد أن الاتحاد المصري لكرة القدم سيتقدم بورقة واحدة والتي على أساسها التزم الاتحاد الصمت خلال الفترة الأخيرة واعتبر أن ما حدث مجرد مهاترات، لأن الاتحاد لديه لائحة بعلم جميع أندية الدوري الممتاز، وتنص على أحقية الأندية في طلب حكام أجانب شريطة أن يكون قبل موعد المباراة بـ15 يومًا وفي حالة لقاء القمة الذي لم يكتمل لم يكن هناك 15 يومًا ولا 7 أيام، وبالتالي فإن اتحاد الكرة أخرج نفسه من الحسابات على مستوى الأوراق الرسمية.

أحد الضالعين في اللوائح أكد أن اللوائح والقوانين ملزمة للجميع فلا يعقل أن يكون آخر يوم للتظلم محدد ثم يأتي شخص بعد نهاية التظلم ويتظلم!

مفاجأة الرابطة للجنة الأولمبية

الأزمة الحقيقية أن اللجنة التي شكلتها اللجنة الأولمبية لبحث شكوى النادي الأهلي وبعد طلب كافة الأوراق ستكتشف أن وضع رابطة أندية الدوري الممتاز برئاسة النائب أحمد دياب غير شرعية، وأنه تم تجاهل اللائحة في بداية الموسم، ولم يتم عمل انتخابات أو فتح باب الترشيح وتزكية الموجودين… هذا لم يحدث تمامًا، وبالتالي فإن بناء وتشكيل الرابطة التي تتعامل معها الأندية باطل مثل جواز عتريس من فؤاده!

من وجهة نظري أن الأمر سينتهي بتحميل الرابطة كل الخطايا رغم أنها حاولت الارتماء في أحضان النادي الأهلي طمعًا في الحماية، وتناست أنها من دبرت بليل أو فجرًا حكاية القرعة بنظام الغباء الاصطناعي - عفوًا الذكاء الاصطناعي.

أما عن المباراة فنتيجتها كما تنص اللوائح على الفريق المنسحب واعتباره مهزومًا وحكاية خصم الثلاث نقاط فيه أقوال كثيرة ومحل بحث وتمحيص.

وربما يحمل قرار اللجنة الأولمبية توجيه اللوم للأندية التي تقاعست عن حقها في اختيار من يمثلها وفرطت في حقوقها الشرعية في انتخاب من يدير أكبر وأهم مسابقة في أفريقيا والعالم العربي.

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