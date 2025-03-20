الخميس 20 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

زغلول صيام يكتب: مستند يبرئ الجبلاية من أزمة القمة.. واللجنة الأولمبية تكتشف مفاجأة تقلب الموازين! وتوجه اللوم لهؤلاء!

زغلول صيام
زغلول صيام

في أزمة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في مسابقة الدوري الممتاز والتي شهدت انسحاب النادي الاهلي احتجاجًا على عدم تلبية طلبه باستدعاء طاقم حكام أجنبي لإدارة المباراة وإصرار الاتحاد المصري لكرة القدم على تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة محمود بسيوني، استقرت جميع الأوراق داخل اللجنة الأولمبية والتي أعلن مسئولوها حسم الموقف قبل بداية الجولة الثانية من الدوري الممتاز. 

مستند اتحاد الكرة 

من المؤكد أن الاتحاد المصري لكرة القدم سيتقدم بورقة واحدة والتي على أساسها التزم الاتحاد الصمت خلال الفترة الأخيرة واعتبر أن ما حدث مجرد مهاترات، لأن الاتحاد لديه لائحة بعلم جميع أندية الدوري الممتاز، وتنص على أحقية الأندية في طلب حكام أجانب شريطة أن يكون قبل موعد المباراة بـ15 يومًا وفي حالة لقاء القمة الذي لم يكتمل لم يكن هناك 15 يومًا ولا 7 أيام، وبالتالي فإن اتحاد الكرة أخرج نفسه من الحسابات على مستوى الأوراق الرسمية.

أحد الضالعين في اللوائح أكد أن اللوائح والقوانين ملزمة للجميع فلا يعقل أن يكون آخر يوم للتظلم محدد ثم يأتي شخص بعد نهاية التظلم ويتظلم!

مفاجأة الرابطة للجنة الأولمبية

الأزمة الحقيقية أن اللجنة التي شكلتها اللجنة الأولمبية لبحث شكوى النادي الأهلي وبعد طلب كافة الأوراق ستكتشف أن وضع رابطة أندية الدوري الممتاز برئاسة النائب أحمد دياب غير شرعية، وأنه تم تجاهل اللائحة في بداية الموسم، ولم يتم عمل انتخابات أو فتح باب الترشيح وتزكية الموجودين… هذا لم يحدث تمامًا، وبالتالي فإن بناء وتشكيل الرابطة التي تتعامل معها الأندية باطل مثل جواز عتريس من فؤاده!

من وجهة نظري أن الأمر سينتهي بتحميل الرابطة كل الخطايا رغم أنها حاولت الارتماء في أحضان النادي الأهلي طمعًا في الحماية، وتناست أنها من دبرت بليل أو فجرًا حكاية القرعة بنظام الغباء الاصطناعي - عفوًا الذكاء الاصطناعي.

أما عن المباراة فنتيجتها كما تنص اللوائح على الفريق المنسحب واعتباره مهزومًا وحكاية خصم الثلاث نقاط فيه أقوال كثيرة ومحل بحث وتمحيص.

وربما يحمل قرار اللجنة الأولمبية توجيه اللوم للأندية التي تقاعست عن حقها في اختيار من يمثلها وفرطت في حقوقها الشرعية في انتخاب من يدير أكبر وأهم مسابقة في أفريقيا والعالم العربي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أزمة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك الأهلي الزمالك الاتحاد المصري لكرة القدم رابطة اندية الدوري الممتاز اللجنة الأولمبية

مواد متعلقة

زغلول صيام يكتب: يعني إيه كأس عاصمة مصر؟! وهل يحترم مجلس أبوريدة لائحة النظام الأساسي؟!

زغلول صيام يكتب: غاب القانون فانتشرت الفوضى في كرة القدم المصرية.. ليس من صلاحيات مجلس الخطيب قرارانسحاب الأهلي من الدوري!

زغلول صيام يكتب: هو ميدو بقى الحماية لمجلس الزمالك.. ومين الغلطان في مهاترات شوبير والحضري؟!

زغلول صيام يكتب: لا الرابطة شرعية.. ولا طه عزت قانوني.. ولا شوبير عنده حق.. طب بنتكلم في إيه؟!

الأكثر قراءة

زغلول صيام يكتب: مستند يبرئ الجبلاية من أزمة القمة.. واللجنة الأولمبية تكتشف مفاجأة تقلب الموازين! وتوجه اللوم لهؤلاء!

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا اليوم

تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الخميس وهذا العيار يسجل 3668 جنيها

خلافات محمد سامي في صناعة الدراما، 2011 بداية الأزمات و«المتحدة» أطاحت به

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يواصل الحديث عن محبة آل بيت رسول الله (فيديو)

بن شرقي يدخل حسابات الزمالك

بعد توعد ترامب بإبادتهم، توفيق عكاشة يكشف مخططا أمريكيا لضرب الحوثيين بأسلحة أقرب للنووية

هل الليلة ليلة القدر؟ 3 علامات ترشحها لهذه المنزلة العظيمة

منوعات

المزيد

رقم قياسي عالمي، روسية تسبح 122 مترا تحت الجليد دون بدلة غوص

بن ستيلر: أتمنى تجديد آبل مسلسل SEVERANCE لموسم ثالث

كيم كارداشيان تمنع ابنة كانييه ويست من زيارته بسبب أندرو تيت

طريقة مبتكرة لنقل الصوت دون استخدام سماعات، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الخميس وهذا العيار يسجل 3668 جنيها

سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية في منتصف تعاملات اليوم الخميس

بعد ارتفاعها لرقم قياسي، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الخميس

سعر كيلو الأرز في الأسواق اليوم الأربعاء 19-3-2025

المزيد

انفوجراف

في 5 جمل.. اتعلم فن "قلب الترابيزة" مع عصام عمر في نص الشعب اسمه محمد (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يواصل الحديث عن محبة آل بيت رسول الله (فيديو)

هل صلة الرحم بالزيارة فقط؟ وليه بيتقال إن السوشيال ميديا بتبعد الناس عن بعض؟ جمعة يجيب

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في الصلح مع أهل الحيرة

المزيد
الجريدة الرسمية