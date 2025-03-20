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رياضة

حسام حسن عن مستقبل صلاح مع ليفربول: سأكون أول المساندين لقراره

حسام حسن، فيتو
حسام حسن، فيتو

 تحدث حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني عن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول مع اقتراب نهاية عقده مع الريدز نهاية الموسم الحالي.

مستقبل صلاح مع ليفربول 

 وقال حسام حسن عبر وكالة رويترز: "سأكون أول المساندين والداعمين لأي خطوة سيتخذها صلاح. أعلم أن الأمر ليس سهلًا لكنه لاعب كبير وسيجيد التصرف في هذا الموقف وأتمنى له التوفيق في أي مكان فهو خير سفير لمصر".

ويمتلك حسن تاريخيًا فريدًا مع المنتخب فهو الهداف التاريخي برصيد 68 هدفًا كما سجل هدف التأهل لكأس العالم 1990 وذلك في 17  نوفمبر 1989 أمام الجزائر، إلى جانب الفوز بكأس الأمم أعوام 1986 و1998 و2006.

 

وبلغت مصر نهائي البطولة مرتين في آخر أربع نسخ لكنها خسرت أمام الكاميرون عام 2017 وأمام السنغال في  فبراير  2022.

وتابع العميد: "حان الوقت أن يرفع صلاح كأس أفريقيا وهو يستحق ذلك. المنافسة صعبة مع المنتخبات الأخرى لكن منتخب مصر قادر على التتويج بها".

وأضاف: "إنه لاعب كبير ويستحق مكانته الحالية. وجوده معنا أمر رائع... الجميع في المنتخب وعلى رأسهم صلاح يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري الذي يعول على النجوم الموجودين للظفر باللقب والتأهل لكأس العالم".

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