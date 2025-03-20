الخميس 20 مارس 2025
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سياسة

وفق الإجراءات الجنائية، سقوط العقوبة عن المتهم في هذه الحالات

مناقشة مشروع قانون
مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات سقوط العقوبة سواء بمضي المدة أو موت المحكوم عليه.

مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

جاء ذلك وفقا لما أقره مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية أمام الجلسات العامة السابقة.

 

موعد سقوط العقوبة عن المحكوم عليه

 

وتنص المادة 479 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وفقا لما أقره مجلس النواب: تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.

وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين. وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.

 

كما تنص المادة 480 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: تبدأ مدة سقوط العقوبة من وقت صيرورة الحكم باتًا، إلا إذا كانت العقوبة محكومًا بها غيابيًا من محكمة جنايات أول درجة في جناية تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.

 تنقطع مدة سقوط العقوبة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية

 

كما تنص المادة 481 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: تنقطع مدة سقوط العقوبة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.

كما تنقطع المدة في غير مواد المخالفات إذا ارتكب المحكوم عليه خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.

وشهدت مجلس النواب الموافقة على المادة 482 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: يوقف سريان مدة قانونيًا أو ماديًا ويعتبرو سقوط العقوبة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان وجود المحكوم عليه في الخارج مانعًا يوقف سريان المدة.

لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة

كما وافق النواب على المادة 483: تتبع الأحكام المقررة لمضي المدة في القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها. 

ومع ذلك فلا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة.

إذا مات المحكوم عليه بتعويضات ترد من التركة

ووافق مجلس النواب على المادة 484 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 146 من هذا القانون، إذا مات المحكوم عليه بعد الحكم عليه بحكم بات، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته.

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