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حوادث

المتهم بسرقة فتاة بمدينة نصر: تمسكت بالحقيبة فضربتها

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أدلى عامل متهم بالتعدي بالضرب على فتاة بـ"عصا"، وسرقة حقيبتها باعترافات تفصيلية أمام نيابة مدينة نصر.

واعترف المتهم بارتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية، حيث شاهد الفتاة تسير في الشارع وحيدة ومع اقتراب ساعة الإفطار وخلو الشارع من المارة نسبيا خطرت في ذهنه سرقة المجني عليها. 

وأضاف المتهم انه اقترب من الفتاة وحاول خطف الحقيبة التي تحملها اعتقادا منه أن بها جهاز لاب توب أو مشغولات ذهبية ولكنه فوجئ بان الفتاة تتمسك بالحقيبة فضربها بعصا يحملها إلى أن تركت المجني عليها الحقيبة له وفر هاربا. 

وكانت مباحث قسم شرطة مدينة نصر تلقت بلاغا من فتاة يفيد بأنها أثناء سيرها بشارع الوفاء والأمل في مدينة نصر فوجئت بشاب يستقل دراجة نارية يضربها بعصا هوكي ثم اختطف حقيبتها وفر هاربا.

وأضافت المبلغة أنها ظلت تصرخ وتستغيث بالمارة والأهالي، ولكن المتهم قد فر هاربا بحقيبتها، وأسفر تعديه عليها بإصابتها بجروح وكدمات وسحجات متفرقة. 

وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات. 

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نيابة مدينة نصر النيابة العامة مديرية أمن القاهرة

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