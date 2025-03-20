الخميس 20 مارس 2025
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عاشور: الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي تستهدف تطوير الجامعات

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور

شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات السحور الرمضاني السنوي الذي نظمته جامعة حلوان، برئاسة الدكتور السيد قنديل.

وزير التعليم العالي يشهد السحور السنوي لجامعة حلوان ويشيد بإبداعات الطلاب

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سامي، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة جيهان بيومي، عضو مجلس النواب، والدكتورة سهير عبد السلام، عضو مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة، ونواب رئيس جامعة حلوان، ومستشاري رئيس الجامعة، ونخبة من عمداء الكليات، وأمناء الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، وطلاب الجامعة.

وأكد الوزير خلال كلمته على أهمية الأنشطة الطلابية في بناء شخصية الطلاب وتعزيز مهاراتهم، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي تستهدف تطوير الجامعات ودعم دورها في تحقيق التنمية المستدامة. 

كما أشاد بالمواهب الطلابية التي تألقت خلال الفعاليات الفنية والاستعراضية، والتي تعكس روح الإبداع والتميز لدى طلاب الجامعات المصرية.

من جانبه، أعرب الدكتور السيد قنديل عن تقديره لدعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الجامعية، مشيدًا بالتعاون بين الجامعات المصرية في إطار تحالف إقليم القاهرة الكبرى، والذي يسهم في تحقيق التكامل بين المؤسسات التعليمية. كما وجه الشكر لكليات الجامعة واتحاد الطلاب على جهودهم في تنظيم هذا الحدث المميز.

وتضمنت الفعاليات عددًا من الفقرات الفنية والاستعراضية التي قدمها طلاب جامعة حلوان، حيث شملت عروضًا موسيقية، وتواشيح دينية، واستعراضات فنية عكست مواهب وإبداعات الطلاب، وسط أجواء رمضانية مميزة وتفاعل كبير من الحضور.

وفي ختام الفعالية، أشاد الحضور بحسن التنظيم ومستوى العروض المقدمة، مؤكدين دور جامعة حلوان في دعم الأنشطة الطلابية وتعزيز الإبداع بين الشباب.

 

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