ألمانيا تعيد فتح سفارتها في دمشق

أعادت برلين رسميا فتح سفارتها في دمشق، وفقًا لما أفاد به مصدر في وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الخميس، بالتزامن مع زيارة تجريها الوزيرة أنالينا بيربوك إلى العاصمة السورية، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأكد المصدر أن فريقا صغيرا من الدبلوماسيين يدير البعثة، مع الإبقاء على مسؤولية السفارة في عمان للشؤون القنصلية وطلبات التأشيرات، وذلك بسبب الوضع الأمني غير المستقر في سوريا.



يذكر أن برلين كانت قد أغلقت سفارتها في دمشق عام 2012، بعد أشهر من الاحتجاجات ضد نظام بشار الأسد.

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