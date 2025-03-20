ضبط مدير مطبعة بتهمة الطباعة التجارية بدون تصريح فى السلام

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط المدير المسئول عن مطبعة "بدون ترخيص" بالقاهرة لقيامه بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تصريح فى مدينة السلام.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة) لقيامه بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تصريح أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المطبعة المشار إليها، وتمكن رجال الأمن من ضبط (المدير المسئول – مقيم بمحافظة القاهرة) وعثر بداخل المطبعة على (169000 مطبوع تجارى عبارة عن عبوات تحت التجهيز واستيكرات لمستحضرات تجميل لماركات محلية بدون تصريح بالمخالفة لحقوق المادية والأدبية).



وبمواجهته أقر بارتكاب المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

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