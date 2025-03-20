في اليوم العالمي للسعادة 2025، كيف تصبح سعيدا؟

في اليوم العالمي للسعادة، مفهوم السعادة الحقيقي يختلف من إنسان لآخر، وعيش حياة أكثر سعادة ورضا في متناول يد الإنسان.

اليوم العالمي للسعادة 2025

وقد تساعد بعض التعديلات البسيطة على عاداتك المعتادة، مثل الحصول على المزيد من النوم وممارسة الرياضة، على تحقيق ذلك.

العادات اليومية تجعلك سعيدا

قد تساعد العادات اليومية التالية على تحقيق المزيد من السعادة في حياتك.

1. ممارسة الرياضة

التمارين الرياضية ليست حكرًا على جسمك فحسب، بل تساعد على موازنة المواد الكيميائية في الدماغ المرتبطة بالتوتر والقلق والاكتئاب، مع تعزيز الثقة بالنفس والسعادة.

تكمن الحيلة في تجنب إرهاق النفس وإذا انغمست فجأة في روتين شاق، فقد تشعر بالإحباط والتعب

يمكن البدء بخطوات صغيرة، مثل المشي حول المبنى أو ممارسة تمارين التمدد لمدة 5 دقائق.

و مع مرور الوقت، ستلاحظ الفوائد الإضافية، وقد ترغب في زيادة سرعتك.

2. احصل على قسط كافٍ من النوم

يحتاج معظم البالغين إلى 7 ساعات نوم على الأقل كل ليلة. إذا وجدت نفسك تقاوم الرغبة في القيلولة خلال النهار، أو تشعر عمومًا بالإرهاق، فقد يخبر جسمك أنه بحاجة إلى المزيد من الراحة بحسب Healthline.

مهما دفع المجتمع الحديث نحو قلة النوم، فإننا ندرك أن النوم الكافي ضروري للصحة الجيدة، ووظائف الدماغ، والصحة النفسية.

3. مارس الامتنان

مجرد الامتنان كفيل بتحسين مزاجك بشكل كبير، من بين فوائد أخرى.

ليس بالضرورة أن تكون هذه الأمور كبيرة.

على سبيل المثال، قد يكون شيئًا بسيطًا، كزميل عمل يقدم فنجانًا من القهوة أو جار يلوح لك وقد يكون حتى مجرد دفء الشمس على البشرة.

العادات الأسبوعية

تتضمن النصائح التالية عادات أسبوعية قد تساعدك على الشعور بسعادة أكبر.

4. التخلص من الفوضى

يبدو التخلص من الفوضى مشروعًا كبيرًا، لكن تخصيص 20 دقيقة فقط أسبوعيًا يمكن أن يكون له تأثير كبير.

اضبط وقتا على هاتفك ورتّب منطقة محددة من غرفة ما - مثل خزانتك أو درج المهملات الذي لا يمكن السيطرة عليه. ضع كل شيء في مكانه، وتخلص من أي فوضى زائدة لم تعد تخدمك.

تعرّف على الأصدقاء

يُعتبر البشر كائنات اجتماعية بطبعهم، ويُعتقد عمومًا أن العلاقات الاجتماعية تُشعرنا بالسعادة.

في مرحلة البلوغ، قد يبدو تكوين صداقات جديدة أمرًا شبه مستحيل ولكن الأمر لا يتعلق بعدد الأصدقاء، بل بإقامة علاقات هادفة - حتى لو كانت مع شخص أو شخصين فقط.

وإذا كنت لا تعرف من أين تبدأ، يمكن محاولة الانضمام إلى مجموعة تطوعية محلية أو الالتحاق بدورة تدريبية. كلاهما يُساعدك على التواصل مع أشخاص يُشاركونك التفكير في منطقتك، ومن المُرجّح أنهم يبحثون عن أصدقاء أيضًا.

اليوم العالمي للسعادة

6. القرب من الطبيعة



إن قضاء 30 دقيقة أو أكثر أسبوعيًا في المساحات الخضراء يُحسّن مزاجك.

يمكنك اختيار أي مساحة خضراء تُناسبك، مثل حديقة الحي، أو حديقتك الخلفية، أو حديقة على سطح منزلك - أي مكان يُمكنك فيه تقدير الطبيعة والهواء النقي والاستمتاع بهما.

والأفضل من ذلك، أضف بعض التمارين الرياضية في الهواء الطلق لمزيد من الفائدة.

وتوصلت الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يقضون وقتًا في المساحات الخضراء كانوا أيضًا أكثر عرضة لممارسة التمارين الرياضية بشكل متكرر ولمدة أطول في كل مرة.

عادات شهرية

قد ترغب في تجربة هذه العادات الشهرية لتحسين سعادتك.

٧. رد الجميل

يجد بعض الناس أن رد الجميل للمجتمع يمكن أن يساعد في تحسين مزاجهم.

ربما يكون ذلك من خلال المساعدة في بنك الطعام في عطلة نهاية الأسبوع الثالثة من كل شهر، أو عرض رعاية أطفال صديقك ليلة واحدة شهريًا.

إذا لم يكن لديك وقت لذلك حاليًا، يمكنك دائمًا محاولة تقديم مجاملات صغيرة للناس لنشر البهجة. غالبًا ما يشعر الناس بفوائد الأعمال اللطيفة الصغيرة.

٨. الخروج





فكّر في الذهاب إلى مطعمك المفضل، أو مشاهدة فيلم، أو القيام بتلك الرحلة التي لطالما حلمت بها.

حتى لو كنت شخصًا اجتماعيًا، فإن قضاء بعض الوقت بمفردك يمكن أن يساعدك على إعادة التواصل مع الأنشطة التي تسعدك حقًا.

٩. أنشئ قائمة أفكار

يمكنك كتابة قائمة قصيرة بالذكريات السعيدة أو الأشياء التي تتطلع إليها على ورقة صغيرة أو على هاتفك.

عادات سنوية

حاول اتباع عادات مرة واحدة في السنة أو أكثر للتأمل والتخطيط للسعادة.

١٠. خصص وقتًا للتأمل



يمكنك وضع عادات سنوية في أي وقت من السنة وحاول تخصيص بعض الوقت للقاء نفسك كما تفعل مع صديق قديم

١١. أعد تقييم أهدافك



يتغير الناس، لذا حاول التفكير في وجهتك وفكّر فيما إذا كنت لا تزال ترغب في تحقيقها ولا عيب في تغيير خططك.

تخلَّ عن أي أهداف لم تعد تخدمك، حتى لو بدت جيدة على الورق.

١٢. اعتنِ بجسمك

ربما سمعتَ هذا من قبل، لكن صحتك الجسدية والنفسية مترابطة بشكل وثيق.

مع بناء عادات لتحسين سعادتك، من المهم متابعة مواعيدك الروتينية للعناية بجسمك، مثل:

زيارة طبيب لإجراء فحص بدني سنوي

زيارة طبيب أسنان لتنظيف الفم وفحص الأسنان، والمتابعة حسب التوصيات وفحص النظر

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