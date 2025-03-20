مرشحو نقابة الصحفيين يعلنون تأييدهم لإجراءات ضمان شفافية الانتخابات

أعرب المرشحون لخوض انتخابات مجلس نقابة الصحفيين الذين شاركوا مساء أمس في اجتماع اللجنة المشرفة على الانتخابات عن اعتزازهم الكبير برسالة القضاء المصري ودوره في تحقيق العدالة.

الإشراف القضائي على انتخابات الصحفيين

ويتقدم المرشحون إلى قضاة مجلس الدولة بالتقدير والاحترام، ويتطلعون دومًا إلى رسالتهم السامية في محراب العدالة. يثمن المرشحون حرص مجلس النقابة على الإشراف القضائي على عملية انتخابات نقابة الصحفيين، وتحقيق العدالة والنزاهة.

بيان الصحفيين بشأن الإشراف القضائي

كما ثمن المرشحون بيان مجلس النقابة الصادر أمس الأربعاء 19 مارس، ويؤيدون كل ما جاء فيه، ويعرب المرشحون عن تقديرهم للإجراءات المتخذة من جانب مجلس النقابة لضمان شفافية الانتخابات ونزاهتها.

وقالوا:" سيظل القضاء المصري الحصن الحصين، وسند العدالة، وضمير الأمة، وصون الحقوق. عاشت منصة القضاء شامخة، وعاشت وحدة الصحفيين".

ووجه مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه ظهر أمس الأربعاء 19 مارس 2025م، برئاسة النقيب خالد البلشي الشكر إلى المستشار الجليل أحمد عبد الحميد عبود رئيس مجلس الدولة، وأعضاء المجلس الخاص لموافقتهم على ندب 32 مستشارًا، و48 موظفًا للإشراف على انتخابات نقابة الصحفيين.

وأكد مجلس النقابة تقديره الكامل لمجلس الدولة وقضاته الإجلاء، كما يؤكد ثقته الكاملة في هذه الهيئة المحترمة، وتقديره للمجلس الخاص، الذي وافق على انتداب المستشارين والموظفين لمشاركة مجلس النقابة في الإشراف على الانتخابات بعد توقف عدة سنوات.

وأوضح مجلس النقابة أنه اعتاد على مخاطبة مجلس الدولة للإشراف على الانتخابات منذ عام 2013م، عقب الحكم بعدم دستورية قانون النقابات المهنية رقم (100) لسنة 1993م، وعودة العمل بقانون النقابة رقم (76) لسنة 1970م، حيث أشرف قضاة مجلس الدولة على انتخابات النقابة في أربع دورات متتالية هي: (2013-2015-2017-2019) وقد اتخذ مجلس النقابة نفس الإجراءات المتبعة دون أي تغيير منذ 2013م، وأقرها المجلس الخاص وهو أعلى سلطة قضائية داخل مجلس الدولة.

وأكد مجلس النقابة أن اختيار المستشارين والموظفين تم بواسطة مجلس الدولة دون تدخل من مجلس النقابة؛ لسابق خبرتهم ومشاركتهم في انتخابات نقابة الصحفيين منذ 2013م-2019م

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