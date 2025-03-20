أحدث حلقات مسلسل المداح تتصدر حديث رواد مواقع التواصل

تصدرت أحدث حلقات مسلسل المداح في جزئه الخامس حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرضها، حيث كانت مليئة بالأحداث المثيرة والتطورات السريعة في القصة.

هبة مجدي فى المداح 5

وكانت النجمة “هبة مجدي” التي تجسد دور “رحاب” طليقة صابر المداح من الظهور كأيقونة للحلقتين الـ20 و21 عقب محاولتها العودة للمداح من جديد والزواج منه مرة أخرى إلا أنه رفض بشدة، مؤكدًا أن ما يجمعهما العشرة الطيبة فقط وأن فكرة العودة بينهما مرة أخرى أمر مرفوض.

وسرعان ما تسلم رحاب نفسها للشيطان من جديد وتظهر وهى تجري سحر على صابر ليعود إليها، فتضئ الشموع وتشعل بخور خاص بأعمال السحر وتكتب على صورة صابر بعض الأسحار، فتأتي لها “ست الحسن بنت إبليس” والتي تجسد دورها النجمة غادة عادل لتشجعها على إقامة المزيد من الأعمال ليس لصابر المداح فقط وإنما لأهالي القرية أيضا مؤكدة لها أنه عمل خير.

مسلسل المداح 5 الحلقة 19

في الحلقة 19 من مسلسل المداح الجزء الخامس، شهدنا المواجهة الأولى بين صابر وست الحسن، ابنة إبليس الكبرى. جاءت هذه المواجهة بعد أن قادته رؤياه إلى موقع غامض في وسط الصحراء. كان هذا الحلم قد رآه أثناء زيارته لمقام سيدي أبوالحسن الشاذلي، حيث ظهرت له شجرة وحيدة في وسط الرمال. لم تكن هذه الشجرة مجرد خيال، بل كانت علامة تقوده إلى هذه اللحظة المصيرية. وهناك، يلتقي صابر بوجه لوجه مع ست الحسن، التي تحاول التلاعب بعقله وإضعافه. لكن صابر يتمسك بإيمانه في مواجهة سحرها.

في تطور آخر، يتوجه حازم وزوج ناصرة إلى المكان الذي كانت تزوره ناصرة ليلًا. هناك، يكتشفان رسالة غامضة موجهة من الشيخ جاد إلى حفيده المختار، مما يزيد الأمور تعقيدًا ويثير العديد من التساؤلات حول ماضي العائلة.

أما الشيخ وفيق، فيتمكن من إقناع والدة صابر بالسفر إلى الحج. لكن المفاجأة كانت أنها لا تصل إلى وجهتها، بل تجد نفسها في صحراء قاحلة، حيث تُركت وحيدة بلا أي وسيلة للعودة. هذه الخطوة تكشف عن مخطط خبيث يستهدف صابر وعائلته.

كما شهدت الحلقة أيضًا تمكن الملك الأحمر من خداع أحد الأشخاص واستدراجه إلى عالم الجن، حيث دفعه لتسليم روحه بالكامل. هذا يعزز سلطته ويشكل تهديدًا جديدًا على صابر.

وفي تصاعد للأحداث، تقع منال ضحية لمسّ من ست الحسن، حيث تبدأ الأخيرة في السيطرة عليها باستخدام السحر. هذا يثير الرعب بين أفراد العائلة ويؤذن بمواجهات أكثر شراسة بين صابر وقوى الشر المحيطة به. كما يرى صابر في منامه كابوسًا يتعلق بخادم ست الحسن وهو أمام قبر مكتوب عليه اسم عز صابر. يستيقظ صابر وهو مصدوم مما رآه في الحلم.

النجوم الجدد في الجزء الخامس

من المفاجآت التي شهدها الجزء الخامس من المداح هو انضمام نجوم جدد مثل خالد الصاوي وغادة عادل، وهو ما أضاف تميزًا كبيرًا للأحداث. حيث اعتاد المسلسل على مفاجأة جمهوره بوجود نجوم جدد في كل جزء من المسلسل، كما حدث في الأجزاء السابقة مع نجوم بحجم دياب، حمزة العيلي، وفتحي عبد الوهاب.

أبطال مسلسل المداح

ويضم المداح 5 مجموعة من النجوم البارزين، أبرزهم حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محيي الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي.

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