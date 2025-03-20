رئيس العربية للتصنيع يكرم الأمهات المثاليات بالهيئة

أكد اللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن هناك العديد من النماذج النسائية المشرفة بالهيئة واللاتي أثبتن قدرتهن على العطاء في كافة مجالات الإنتاج وجميع المناصب القيادية والتنفيذية منذ تأسيس الهيئة إلى جانب مساهمتهن الفعالة فى تقديم جيل نافع لنفسه وبلده وقادر على بناء مستقبل أفضل للوطن والارتقاء به.

جاء هذا في إطار الإحتفال السنوي بتكريم الأم المثالية بالهيئة العربية للتصنيع للعام الحالي 2025.

اختيار الأمهات المثاليات

في هذا الصدد، أعرب عبد اللطيف عن سعادته بالمشاركة في هذا الحفل الذي صار تقليدا سنويا للاحتفاء بالأم المثالية، تقديرا وامتنانا من الهيئة العربية للتصنيع تجاه المرأة ودورها الهام والحيوي في كافة مجالات الحياة، موضحا أن المرأة المصرية كانت ولا تزال حالة فريدة تحمل طباعا خاصة،

فهي رمز العطاء والتفاني والتضحية.

وأوضح أن الأمهات المكرمات مثالا يحتذى به في البذل والعطاء، مضيفًا أن هناك لجنة يتم عقدها سنويا لاختيار الأمهات المثاليات بالهيئة العربية للتصنيع بمنتهى العناية ووفقًا لعدة معايير واضحة وذلك لضمان اختيار الأمهات المثاليات الجديرات بالتكريم بحيادية ونزاهة وشفافية تامة.

خلال فعاليات الحفل، منح رئيس الهيئة العربية للتصنيع شهادات التقدير للأمهات المثاليات على مستوى مصانع وشركات الهيئة، حيث فازت "سالي محمد عبد المنعم" من مصنع الطائرات التابع للهيئة بلقب الأم المثالية للهيئة العربية للتصنيع لعام 2025.

التقاط الصور التذكارية مع العاملات المكرمات

كما حرص رئيس الهيئة على التقاط الصور التذكارية مع العاملات المكرمات والإستماع لهن في حوار أخوي وأبوي ودي، موجها الشكر لهن على ما يبذلنه من جهد فى تربية أبنائهن إلى جانب تفوقهن العملي فى أداء مهام وظيفتهن.

من جانبهن، أعربت المكرمات من الأمهات المثاليات بالهيئة عن سعادتهن بهذه الحفاوة الراقية والمشاعر الصادقة من رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

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