الخميس 20 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 20-3-2025 في الأسواق

أسعار الزيت اليوم،
أسعار الزيت اليوم، فيتو

أسعار الزيت اليوم، واصلت أسعار الزيت، استقرارها مساء اليوم الخميس 20-3-2025، بعد سلسلة الارتفاعات التي شهدتها خلال الأيام الأخيرة في الأسواق المحلية والسلاسل الغذائية الكبرى، وفق آخر الأسعار الموجودة في الأسواق.


أسعار الزيت اليوم

«فيتو» تستعرض أسعار الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

 

أسعار زيت الصويا في الأسواق

سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي: 

  • بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 55 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 55 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 60 ألف جنيه.
اسعار الزيت
اسعار الزيت

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصرية، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

  1. بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 62500 جنيه.
  2. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 65 ألف جنيه.
  3. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 65 ألف جنيه.
اسعار الزيت اليوم
اسعار الزيت اليوم

سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 86.7 جنيه، ليتراوح من 60 إلى 135 جنيها للتر.

سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

 سجل متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 91.4 جنيه، ليتراوح من 68 جنيها إلى 115 جنيها للتر.

آخر تطورات أسعار الزيت اليوم الأربعاء 19-3-2025 في الأسواق

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 19-3-2025 في الأسواق، الذرة يسجل 130 جنيها للتر

سعر زيت الذرة بالأسواق

وجاء متوسط سعر زيت الذرة بنحو 105.3 جنيه، ليتراوح من 70 إلى 130 جنيها للتر.

سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

وبلغ متوسط سعر زيت الذرة كريستال نحو 108.1 جنيه، ليتراوح من 80 إلى 135 جنيهًا للتر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزيت اسعار الزيت اسعار الزيت اليوم اسعار زيت الصويا أسعار الزيت المكرر سعر زيت عباد الشمس سعر زيت الذرة

مواد متعلقة

آخر تطورات أسعار الزيت اليوم الأربعاء 19-3-2025 في الأسواق

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 19-3-2025 في الأسواق، الذرة يسجل 130 جنيها للتر

الأكثر قراءة

البحوث الفلكية: 30 مارس أول أيام عيد الفطر المبارك

زغلول صيام يكتب: مستند يبرئ الجبلاية من أزمة القمة.. واللجنة الأولمبية تكتشف مفاجأة تقلب الموازين! وتوجه اللوم لهؤلاء!

قرار قضائي بشأن المتهمة بقتل الطفلة مكة وتقطيع جثتها بمنشأة القناطر

لو شخص طلب من أقاربه يشهدوا بالحق فرفضوا الشهادة فقاطعهم فهل يكون قاطع رحم؟ علي جمعة يرد

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يواصل الحديث عن محبة آل بيت رسول الله (فيديو)

سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية ختام تعاملات اليوم

البيضاء ترتفع، أسعار الفراخ اليوم الخميس 20 مارس 2025 (آخر تحديث)

حقيقة تكرار لاعب طائرة الزمالك الإشارة الخارجة لجماهير الأهلي

منوعات

المزيد

موضوع في قفة وعمره أسبوع، العثور على رضيع أمام مسجد

رقم قياسي عالمي، روسية تسبح 122 مترا تحت الجليد دون بدلة غوص

بن ستيلر: أتمنى تجديد آبل مسلسل SEVERANCE لموسم ثالث

كيم كارداشيان تمنع ابنة كانييه ويست من زيارته بسبب أندرو تيت

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 20-3-2025 في الأسواق

انخفاض يصل لـ 8 جنيهات في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم

البيضاء ترتفع، أسعار الفراخ اليوم الخميس 20 مارس 2025 (آخر تحديث)

تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الخميس وهذا العيار يسجل 3668 جنيها

المزيد

انفوجراف

في 5 جمل.. اتعلم فن "قلب الترابيزة" مع عصام عمر في نص الشعب اسمه محمد (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

جاري يؤذيني كيف أتعامل معه؟ علي جمعة يقدم الحل

تلاوة عذبة من آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي (فيديو)

لو شخص طلب من أقاربه يشهدوا بالحق فرفضوا الشهادة فقاطعهم فهل يكون قاطع رحم؟ علي جمعة يرد

المزيد
الجريدة الرسمية