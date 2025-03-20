موعد عرض وإعادة الحلقة 5 من مسلسل الغاوي

تعرض شاشات التليفزيون ومنصات البث الرقمي، اليوم الخميس، الحلقة الـ5 من مسلسل “الغاوي” للفنان أحمد مكي الذي يشارك به في الدراما الرمضانية لعام 2025.

وتذاع الحلقة الـ 5 من مسلسل الدراما الشعبي “الغاوي” للنجم أحمد مكى مساء اليوم الخميس عبر فضائية ON فى تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة الساعة 11:30 صباحا ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.30 مساء والإعادة الساعة 7.30 صباحًا والساعة 3 عصرًا.

مسلسل الغاوي الحلقة 4

شهدت أحداث الحلقة 4 من مسلسل الغاوي تسليم أحمد بدير لأحمد مكى «شمس» للشرطة لتوريطه في جريمة قتل زيزو وبالفعل يتم القبض عليه، إلا أن بدير يشعر بالذنب ويذهب ليعترف عن نفسه أنه من قام بعملية القتل والسرقة وليس شمس.

فى تلك الأثناء يبدأ شمس والخواجة «عمرو عبد الجليل» بالبحث عن الساعة التي اختطف الخواجة شقيقة وابن شقيقة شمس من أجل عودتها، فيقوم الخواجة بقتل محمود البزاوي «شفيق» لكونه يشك فى سرقته للساعة، فى حين يظل مكى وعائشة بن أحمد فى رحلة بحث سويا عن الساعة.

مسلسل الغاوي الحلقة 3

انطلقت الحلقة بصدمة كبيرة لـ شمس الذي فاجئه الخواجة برفضه تسليم ابن شقيقته الذي اختطافه الحلقة الماضية بسبب شنطة الدولارات، حيث اكتشف شمس أن ما يريده الخواجة «عمرو عبد الجليل» هو ساعة أرماني كانت داخل الشنطة وأنه أهم لديه من الأموال.

فيؤكد شمس «مكى» له ان الشنطة لم تكن بها أية ساعة مشيرا إلى أن ساعة لا تساوي عملية خطف ابن شقيقته، فى حين قام الخواجة بخطف شقيقته نفسها وربطها فى انبوبة غاز حتى لا تستطيع فك الحبال والهروب، فأصبح خاطفا لشقيقته ونجلها وهدده بأنه فى حال ضياع ساعة اليد الخاصة به سيقتل جميع عائلته ولن يكتفى بالخطف طويلا.

فى ذلك الوقت يسعى شمس بكل جهده للوصول الى الساعة وترفقه فى ذلك عائشة بن أحمد، ويخوضا معا رحلة البحث عن ساعة الخواجة لإنقاذ أسرة شمس.

الغاوي الحلقة 2

شهدت أحداث الحلقة الثانية الكثير من المشاهد المبكية حيث شهدت الحلقة مشهد مؤثر جمع بين مكى «شمس» وبين والد فؤاد «أحمد بدير» عقب توفي فؤاد بالحلقة السابقة والذي جسد دوره كزبرة.

كذلك شهدت الأحداث تطورا عقب أن قام الخواجة «عمرو عبد الجليل» بسرقة وخطف طفل من منزل شمس لاستعادة أمواله الذي سرقها مكي من منزل عقب أن قتل الخواجة صديقه فؤاد..

وكانت قد امتلأت الحلقة الأولى من مسلسل الغاوي بمشاهد الفنان الشاب أحمد بحر الشهير بـ«كزبرة»، حيث بدأت الأحداث بذهاب كزبرة إلى الشرطة لتسليم نفسه، ويحاول شمس «مكي» أن يمنعه إلا أنه يفشل فى ذلك ويتم تسليمه للمحاكمة ويُحكم عليه بـ4 سنوات سجن وسط سخط والده أحمد بدير، لكن سرعان ما تمر السنوات ويخرج كزبرة من محبسه وفور خروجه يتم قتله وهو ما يغير مجرى الأحداث..

وسيسعى شمس «أحمد مكي» للقصاص من قاتليه طوال الحلقات المقبلة.

وأهدى مكى حلقات المسلسل لروح نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية و لأرواح المنتجين الأربعة حسام شوقي، فتحي إسماعيل ومحمود كمال، وتامر فتحي الذين توفوا جميعا إثر حادث مروع على طريق الضبعة

أبطال مسلسل الغاوي

تشمل القائمة الكاملة لأبطال مسلسل الغاوي كوكبة من النجوم فى مقدمتهم؛ أحمد مكي وعائشة بن أحمد وأحمد بدير وعمرو عبد الجليل وأحمد كمال.

كما يشارك كل من؛ محمد لطفي كرم جابر وتامر شلتوت وولاء الشريف وهاجر عفيفي ومغني الراب أبيوسف والمغني الشعبي كزبرة.

ويأتي الغاوي من تأليف محمود زهران وطارق الكاشف، إخراج محمد العدل.

مسلسل الكبير أوي

وقرر الفنان أحمد مكي الابتعاد عن تقديم جزء من مسلسل الكبير خلال السباق الرمضاني الجاري وقرر تقديم إحدى الشخصيات الدرامية الشعبية في عمل من تأليف هانى سرحان.

وقدم أحمد مكى، طوال السنوات الماضية، مسلسل الكبير أوي، الذي حقق نجاحا كبيرا، وأصبح علامة مميزة في الدراما المصرية الكوميدية، ويرتبط به العديد من الجمهور في جميع أنحاء الوطن العربي.

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