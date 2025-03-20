خلافات محمد سامي في صناعة الدراما، 2011 بداية الأزمات و«المتحدة» أطاحت به

فاجئ المخرج والمؤلف محمد سامي جمهوره ومتابعيه بخبر اعتزاله الدراما التليفزيونية بشكل نهائي عقب رحلة استمرت ما يقرب من 15 عام قدم خلالهم العديد من المسلسلات التليفزيونية وكان أخرهما مسلسلي “سيد الناس” و“إش إش” ويتم عرضهما حاليا بموسم دراما رمضان 2025.

وكان قرار اعتزال “سامي” مفاجئًا لكونه جاء بالتزامن مع تصدر أحدث مسلسلاته نسب المشاهد بالموسم الحالي، إلى أنه ربط هذا القرار برغبةً فى السفر للخارج لدراسة بعض الجوانب الفنية بشكل أكثر تعميقا ولرغبته أيضا يخوض تجارب جديدة بعد تجربة درامية تنوعت بين النجاحات والسقطات والخلافات الكثيرة مع نجوم الدراما التليفزيونية إلا أن “سامي” دائما يشير إلى أن كل من يختلف معه هو “فاشل وبليد ولا يحمل مواصفات النجم الحقيقي”.

2011 بداية الخلافات مع بداية الظهور

فكما شهد عمر محمد سامي فى الدراما التليفزيونية الكثير من النجاحات ونسب المشاهدات الكبيرة إلا أنه لم يمر عمل بين جميع مسلسلاته دون أن يُذاع خلاف بينه وبين فريق العمل، وكانت البداية مع أول أعماله فى الدراما “مسلسل آدم” عام 2011 الذي ترأس بطولته النجم تامر حسني ودرة -مى عز الدين والنجمة عفاف شعيب، وخرجت الأخيرة تعبر عن غضبها الكبير من “سامي” لكونه لم يراعي عمرها وأجبرها على تصوير مشاهد لم تقوى عليها عنوةً مما تسبب لها فى أمراض مزمنة.

خلافات مع نجوم الدراما

ومرور من آدم عام 2011 وصولًا لـ مسلسلي “مع سبق الإصرار” و“حكاية حياة” الذين تم طرحهما خلال العامي 2012 و2013 وشهدا نسب مشاهدات كبيرة للغاية إلا أن بطلي المسلسلين هاجمهم سامي وهاجمه بشدة عقب إنتهاء التصوير، فوصلت الخلافات بين محمد سامي والنجمة غادة عبد الرازق للضرب والمحاكم، كذلك اشتعل الخلاف بين النجم طارق لطفي ومحمد سامي بسبب فرض الرأي من قبل المخرج والأسلوب غير الآدمي فى التعامل بحسب ما صرح النجمان.

كذلك شهد مسلسله “الأسطورة” سلسلة خلافات قوية بين نجمات العمل، وأبرزهم ياسمين صبري ونسرين أمين الذي تقدموا بشكوى وناشدوا الجمهور بالظلم الذي وقع عليهم من قبل المخرج محمد سامي بحذف مشاهدهم فى مسلسل الأسطورة لتصوير مشاهد إضافية لزوجته مى عمر دون داعي درامي حقيقي، وهو ماجعله يرد عليهن بوصفهن “نجوم درجة تاسعة”.

وقالت الفنانة نجلاء بدر عقب ذلك أنها قدمت أدوار عديدة رفقة محمد سامي وزوجته وتفاجأت بحذف الكثير من مشاهدها لحساب “مى عمر”.

المتحدة تطيح بـ محمد سامي

كما نشب خلاف قوي بين الشركة المتحدة والمخرج محمد سامي عام 2021، حيث تم اتخاذ قرار من قبل"المتحدة" بوقف التعامل مع المخرج وكاتب السيناريو محمد سامي وذلك بسبب مسلسله “نسل الأغراب” الذي جلب خسائر إنتاجية ضخمة بسبب ضعف المشاهدات والشراء من منصة البث الرقمي،كذلك الخسائر الانتاجية التي تكبدتها الشركة المنتجة لطاقم العمل والذي جاء فى مقدمته؛ أمير كراراة وأحمد السقا، ومي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد… وكثير من النجوم الذين تخطى عددهم الـ30 نجم، وذلك دون مرود فني أو تجاري.

ولم تتوقف خلافات محمد سامي مع نجوم الدراما التليفزيونية فإنتقدته كل من المطربة هيفاء وهبي وشيرين عبد الوهاب بسبب أسلوبه فى التعامل مع النجوم وقالت عنه شيرين “ مخرج بكرهه من كل قلبي”.

بيان اعتزال سامي للدارما

وجاء فى بيان اعتزال محمد سامي للدراما التليفزيونية: "وداعًا الدراما التلفزيونية.. السنة دي كانت آخر أعمالي التلفزيونية، واللي فيها بودع المسلسلات، رحلة طويلة حوالي 15 سنة، قدمت فيهم كل اللي قدرت عليه لإسعاد الجمهور العربي، وحققت بفضل ربنا نجاحات مع نجوم كتير ومع شركات وقنوات كلها مهمة، وكان دايمًا الجمهور بيشجعني، سواء بردود الأفعال أو بتصويته ليَّ في الجوائز، وأي نجاح حققته كان بفضل ربنا والجمهور، يمكن المقربين ليَّ عارفين إني واخد القرار ده من فترة وهو اعتزال الإخراج التلفزيوني ولكن كنت بنتهي من التزامات موقعة مع شركات ونجوم والحمد لله انتهيت منها وكان آخرها 2025".

وأضاف: "ما عنديش حاجة أكتر أقدر أقدمها في التلفزيون، وخايف من تشبع الجمهور من أسلوبي ومن الوقوع في فخ التكرار ودائرة المتوقع والملل، والوحيد القادر على الدوام هو الله وحده، الحمد لله آخر عملين ليَّ إش إش وسيد الناس حققوا نجاح أنا سعيد بيه، كل يوم بلدي العظيمة مصر بتطلع صناع جداد موهوبين ومثقفين ويقدروا يقدموا أفضل من اللي قبلهم وهنفضل طول الوقت بنقدم أعمال مصرية يلتف حولها الجمهور العربي".

وتابع: "بشكر كل حد ساعدني في الرحلة وبشكر كل زميل منافسته كانت دافع للتميز، بعتذر عن أي مشهد قدمته أثناء الرحلة ولم يلق استحسان الجمهور أو إعجابهم في الآخر الفنان دايمًا بيجرب والفنون جنون زي ما بيقولوا، ادعوا لي الفترة الجاية عندي سفر خارج مصر لفترة عامين بتعلم فيهم حاجة جديدة بدرسها، حاجة كان نفسي أتعلمها من زمان وأجلتها كتير لحد ما لقيت نفسي بكبر وخايف يفوت العمر قبل ما أعمل حاجة نفسي فيها..مقتنع إن الشخص يقدر في أي وقت يقرر يوقف حاجه بيحبها عشان يعمل حاجة تانية بيحبها برضه وعايز يجربها بس محتاج عيلة تسانده على اتخاذ قراره، كل التوفيق لكل زمايلي وبحبكم وبشكركم على سنين المنافسة الجميلة اللي عملت أسماءنا كلنا وأتمنى لنفسي التوفيق في الخطوة الجديدة".

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