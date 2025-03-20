أمتعنا بمسلسلاته ولا يجب أن نقسو عليه، تامر حسني يدعم محمد سامي بعد قرار الاعتزال

وجه النجم تامر حسني رسالة للمخرج محمد سامي بعد إعلان الأخير اعتزاله الإخراج الدرامي التلفزيوني، حيث كتب تعليقا على منشور محمد سامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

رسالة تامر حسني لمحمد سامي

وكتب تامر حسني قائلا: "اوعى تكون عايز تبعد عشان أي إحباط جايز يكون فعلًا في بعض المشاهد اللي الناس انتقدتها وأنا شخصيًا استغربتها شوية، وقولت جوايا إنك مش محتاج تعملها أصلًا لأن عندك الحقيقي والأهم بس على رأيك الفنون جنون أحيانًا فكره مجنونه تنال الإعجاب وفكرة لا".

وتابع: "بس ده ميخليناش ننسى إنها بعض مشاهد مش بعض أعمال لأنك بالفعل المخرج الوحيد في تاريخ مصر اللي مفشلش ولا مرة ويمكن الحظ محالفكش أوي في عمل ولا ٢ على مدار ١٤ سنة ودي حاجه مينفعش الجمهور ينساها لك.. أنت قدمت مسلسل آدم إللي جمع كل المصريين وكل الوطن العربي يتفرجوا عليه زي ماتشات الكورة بسبب أنه أتكلم عن قضية تخص كل الوطن وكان بداية لصورة جديدة أول مرة كانت بتتقدم في مصر".

أعمال محمد سامي

وأضاف: "وبعدها سبق الإصرار وحكاية حياة اللي كانوا نقلة كبيرة في ديكورات الدراما المصرية وبعدين الأسطوره والبرنس وجعفر العمده إللي حققوا نجاحات ساحقه وكانوا أعلى نسبة مشاهدات في الدراما بشكل عام وبعدهم نعمة الأڤوكاتو وإش إش وسيد الناس اللي برضو كل واحد فيهم يا أعلى مشاهدة يا تاني أعلى مشاهدة هزعل منك لو هتمشي محبط وأنت أنجح حد".

وأردف تامر حسني: "الشجرة الخضراء الجميلة ساعات بيطلعلها ورق أصفر بسيط عادي بيتقص وبتفضل شجرة كبيرة وجميلة وده التطوير الطبيعي للبني آدم واللي بيمر بيه أي ناجح بيطور وعنده شخصيه بدليل مسلسلاتك بيتقال عليها مسلسلات محمد سامي وتركيز الناس معاك دليل على حبهم لأعمالك ورغم إن بعضهم بينتقدوها بس متابعينها حرف حرف ونقدهم ليك بيبقى على قد حجمك وهي دي ضريبة الناجحين الكبار".

واستكمل تامر حسني قائلا: "سافر وكمل حلمك وأنت منتصر بتاريخك وأوعى تُحبط وأنا عارف إن محمد سامي اللي اكتشفته أنا وقدمته للصناعة وهو عنده ٢٧ سنه لايمكن هيتهز.. ممكن يزعل يومين ويراجع نفسه في مشاهد أنا مبسوط منك أنك بمنتهى الشجاعة الأدبية اعتذرت على تقديمها خد راحه شويه وإرجع أقوى من الأول وأنا واثق من اللي هتسافر عشانه أنه قرار هيضيف نقلة كبيرة لمشوارك".

واختتم قائلا: "اوعى تخلي الزعل من بعض المشاهد ينسيك أنت قدمت ايه للدراما ياريت قبل ما نقسوا على سامي بالطريقة دي نفتكر هو أمتعنا سنين قد ايه بمسلسلاته وأنا ذكرتها كلها عشان لو حد ناسي أفكره وعشان لو هو محبط يجمد تاني.. ربنا ينور طريقك وترجع أقوى وأقوى من أي وقت.. واثق فيك يا حبيبي.. وأنا هفضل أخوك الكبير وفي ضهرك إن شاء الله طول العمر يا بطل".

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