تجديد حبس قائد سيارة بتهمة دهس 4 أشخاص أعلى محور عدلي منصور

قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس قائد سيارة ملاكي دهس 4 أشخاص أسفل عجلات السيارة أثناء استقلالهم دراجة نارية أعلى محور عدلي منصور، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيق.



حادث محور عدلي منصور

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري أعلى محور عدلي منصور، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم ودهس سيارة ملاكي دراجة نارية يستقلها 4 أشخاص أعلى محور عدلي منصور مما أسفر عن مصرعهم في الحال، وتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية قائد السيارة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه والتحفظ على السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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