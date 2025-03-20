أمانة الدفاع بحزب الجبهة الوطنية تناقش 5 ملفات هامة

عقدت أمانه الدفاع والأمن القومي بحزب الجبهة الوطنية اجتماعها الثاني مساء أمس برئاسة الفريق طارق سلام، لمناقشة عدة موضوعات هامة، لاسيما المتعلقة بالتهديدات الداخليه والخارجية.

التهديدات والتحديات ودوائر الأمن القومي المصري

كما ناقش الاجتماع بحثًا قدمه رئيس الأمانة بعنوان الأمن القومي المصري (المفاهيم والأهمية والتهديدات والتحديات ودوائر الأمن القومي المصري والاستراتيجيه المقترحه لمواجهه التهديدات والتوصيات ،كما تم مناقشه ورقه عمل أعدها اللواء د محمد مندور عن أسلوب التصدي لقضايا الشباب والتعليم والبطاله وتأثيرها علي الأمن القومي المصري.

النهوض بالسياحة المصرية

كما تم مناقشة ورقة عمل أعدها اللواء أيمن شاكر للنهوض بالسياحة المصرية كمصدر أساسي للدخل القومي وتأثيرها علي الامن القومي.

الأمراض المزمنه في مصر

وناقش الاجتماع أخيرًا ورقه عمل من إعداد الدكتوره ندا رضا عن الأمراض المزمنه في مصر وأمراض الشباب والأطفال ومقترحات المواجهة.

وجاء ذلك بمشاركة كل من اللواء أحمد سعد والنائب سليمان وهدان واللواء دكتور صلاح سليمان ونواب رئيس الامانه وأعضاء الأمانة بحزب الجبهة الوطنية.

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