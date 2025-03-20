اليوم، فصل جديد في محاكمة 6 مسؤولين برئاسة حي البساتين بتهمة الرشوة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، جلسة المرافعة بمحاكمة 6 مسؤولين من رئاسة حي البساتين في واقعة اتهامهم بتقاضي رشوة.

توسطوا في تقديم مبلغ الرشوة

وأحالت النيابة العامة أوراق الدعوى للمحاكمة، وأوضحت النيابة أن المتهمين من الثاني حتى السادس، توسطوا في تقديم مبلغ الرشوة موضوع بند الاتهام أولًا على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا مدير إدارة التنظيم برئاسة حي البساتين، طلب وأخذ لنفسه عطية على سبيل الرشوة للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته والإخلال بها بأن طلب وأخذ لنفسه من علاء أحمد الوساطة المتهمين من الثاني حتى السادس 100 ألف جنيه مقابل عدم تحرير محضر مخالفة وإزالة أعمال البناء المخالفة بالعقار رقم 8248 المجاورة الثامنة مدينة المعراج السفلى بنطاق حي البساتين.

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول، المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة.

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