الخميس 20 مارس 2025
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سياسة

نقابة الصحفيين تعلن كشوف الناخبين

نقابة الصحفيين، فيتو
نقابة الصحفيين، فيتو

 قال الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة، إن اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، ستُعلن اليوم الخميس كشوف الناخبين من أعضاء الجمعية العمومية، وإذا تبيّن لأحد وجود أسماء ليس من حقها أن تكون في الكشوف، عليه بتقديم طعن للجنة، وستنظر فيه.

ودعا مجلس نقابة الصحفيين الزملاء المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادي الثاني للجمعية العمومية للنقابة، الساعة العاشرة من صباحًا الجمعة ٢١ مارس الجاري.

 

جدول أعمال اجتماع عمومية الصحفيين 

 وإعمـالًا لنصوص المواد (33)، (34)، (35) من قانــون النقابـــة (76 لسنة 1970م).

 يتضمن جدول الأعمال ما يلي:
1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس  2023م).

2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.

4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.

5- انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.

6- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة.

في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية في المرة الثانية ( 25% ) حتى الساعة الثانيةعشرة ظهرًا، وتتم دعوة الجمعية العمومية يوم الجمعة 4 /4 /2025م بحضور نفس النسبة ( 25 % ). 

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