إصابة رئيس وحدة محلية و4 آخرين في مشاجرة بالمنوفية

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع مشاجرة بينهم بقرية إسطنها، التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل المشاجرة

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بورود بلاغ بوقوع مشاجرة بقرية إسطنها التابعة لدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات بينهم، وتبين إصابة "إ.م.ص" 46 سنة رئيس وحدة محلية ومصاب بجروح في الرأس وكدمة بالحاجب، وشقيقه "أ.م.ص" 43 سنة، ومصاب بجروح في الرأس.



كما أصيب "أ.م.ف" 70 سنة عامل بالمعاش، مصاب بجرح في الرأس، ونجله "م.أ.ف" 30 سنة، مصاب بجرح في الرأس وكدمة بالحاجب، وابنته "م.أ.ف" 36 سنة مصابة بخدوش في اليد وسحجات بالوجه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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