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رياضة

بسبب الأزمة المالية، برشلونة يواجه خطر الهروب الجماعي للاعبيه

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

أشارت تقارير صحفية إلى أن برشلونة قد يواجه احتمال رحيل عدد من لاعبي أكاديميته الشهيرة “لا ماسيا” خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورغم الأوضاع المالية غير المستقرة، نجح المدرب هانز فليك في تشكيل فريق قوي يتصدر جدول الدوري الإسباني، ويواصل المنافسة في دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا.

ويعتمد فليك بالفعل على العديد من خريجي الأكاديمية، ومن المتوقع أن يحصل نجوم آخرون على الفرصة في ظل استمرار قيادته للفريق.

مستقبل لاعبي لا ماسيا في خطر

مع ذلك، ذكرت صحيفة ” سبورت” أن ما يصل إلى 10 لاعبين شباب قد يغادرون كامب نو في نهاية الموسم، حيث لم تعرض عليهم عقود جديدة حتى الآن، رغم تطلعهم للحصول على فرصة في الفريق الأول.

ورغم إمكانية حدوث تغييرات في المستقبل، تزداد احتمالية رحيل العديد من المواهب الشابة بحثًا عن فرص جديدة، حيث إن برشلونة يدخل “مرحلة مقلقة” فيما يتعلق بحل هذه الأزمة خلال الأسابيع والأشهر القادمة.

وبحسب موقع ”Transfermarkt“، يقترب عقد كل من هوجو ألبا، أرناو براداس، وبريان فاريناس من نهايته، حيث لم يتبق لهم سوى أقل من ثلاثة أشهر على انتهاء عقودهم الحالية.

يأتي ذلك في الوقت الذي حقق فيه برشلونة فوزًا مهمًّا بنتيجة 3-1 على أستون فيلا، ليبلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للشباب، حيث يعد فريق جوليانو بيليتي الممثل الإسباني الوحيد المتبقي في البطولة.

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برشلونة هانز فليك دوري ابطال اوروبا الدوري الإسباني كأس ملك إسبانيا

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