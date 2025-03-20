الخميس 20 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

نجوم الفن والرياضة في حفل إفطار جنات ومحمد عثمان (صور)

إفطار جنات، فيتو
إفطار جنات، فيتو

أقامت النجمة جنات وزوجها المحامي الشهير محمد عثمان حفل إفطار لعدد من الأصدقاء من نجوم الفن والإعلام والرياضة وصناعة الموسيقى كعادتهما خلال شهر رمضان المبارك.


وكان من بين الحاضرين الفنانة آيتن عامر والإعلامي أحمد شوبير والكابتن حازم إمام والإعلامي الرياضي سيف زاهر بجانب عدد من الأصدقاء والمقربين من الأسرة.


وحرصت جنات على التقاط مجموعة من الصور التذكارية مع ضيوفها وسط أجواء من الترحاب في أجواء رمضانية مميزة.


وعلى صعيد آخر تستعد جنات للتواجد بين جمهورها خلال الفترة القادمة من خلال عدد من الأغنيات التي تعمل على الانتهاء منها بالإضافة إلى تواجدها في عدد من الحفلات المميزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سحور جنات جنات آيتن عامر مسلسلات رمضان 2025

مواد متعلقة

أفضل سحور لمرضى القولون العصبي في رمضان لتجنب تفاقم الأعراض

الأكثر قراءة

ضياء رشوان: خطة تهجير سكان غزة واردة لكن ليس إلى مصر وهذا مصير خطة إعادة إعمار غزة (فيديو)

ابتسامات صلاح وجدية مرموش، منتخب مصر يتدرب على ملعب أكاديمية الرجاء استعدادا لمواجهة إثيوبيا (صور)

مسلسل معاوية الحلقة 19، مخطط جديد للخوارج لاغتيال معاوية بالسم

السيسي يصل إلى مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الفجر وافتتاح المرحلة الثانية من المسجد (بث مباشر)

قائمة الأهلي لمواجهة إنبي في كأس عاصمة مصر

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 20 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 20 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

السيطرة على حريق عقار شارع المعز بالحسين وإصابة شخص

منوعات

المزيد

على خطى رونالدو، هالاند يشتري تحفة نادرة اقتصر انتاجها على 250 نسخة فقط (صور)

البيت الأبيض يتهم إدارة بايدن بقتل 8 ملايين دجاجة والتسبب في أزمة البيض بأمريكا

بلدة إيطالية تعرض منازلها للبيع مقابل يورو واحد

الفاتيكان يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز في الأسواق اليوم الأربعاء 19-3-2025

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 19/3/2025

آخر تطورات أسعار الزيت اليوم الأربعاء 19-3-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تفتكروا مين قتل أدهم الجارحي ابن سيد الناس؟ (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 20 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 20 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 20 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية