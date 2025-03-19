مدرب منتخب بلجيكا يصدم كورتوا بقرار جديد

حدد رودي جارسيا، مدرب منتخب بلجيكا، مساء اليوم الأربعاء، من سيحمل شارة قيادة الشياطين الحمر في مواجهتي أوكرانيا ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

شارة قيادة منتخب بلجيكا مع لوكاكو ودي بروين

وستذهب شارة قيادة "الشياطين الحمر" في مواجهتي أوكرانيا ببطولة دوري الأمم الأوروبية، إلى روميلو لوكاكو وكيفين دي بروين، وليس إلى تيبو كورتوا، ولكنه أكد أيضا أنه قرار مؤقت.

وقال جارسيا، في تصريحات لشبكة "RTBF" البلجيكية عشية مواجهة أوكرانيا في ذهاب ملحق دوري الأمم: "أحتاج للتعرف أكثر على المجموعة خلال تجمع شهر يونيو المقبل. روميلو لوكاكو سيكون القائد في مباراة الخميس، الشارة تمنح للاعب صاحب أكبر عدد من المباريات الدولية، وهو بالمناسبة قائد ممتاز".

وتابع: "سنغير شارة القيادة في مباراة الأحد، وسيقع الاختيار على كيفين دي بروين، القائد الثاني في المنتخب".

رودي جارسيا يخوض أول مباراة مع بلجيكا

وأضاف جارسيا (61 عاما)، الذي يخوض مباراته الأول كمدرب لمنتخب بلجيكا، أنه قد يراجع هذا القرار عندما يتعرف على المجموعة بشكل أفضل.

وأوضح: "سأحتاج للوقت حتى شهر يونيو المقبل لضبط هذا الجانب. هناك قادة آخرين في المنتخب مثل تيبو كورتوا ويوري تيليمانس، وتوماس مونييه".

وكان حارس مرمى ريال مدريد قد عاد لمعسكر منتخب بلاده تحت قيادة المدرب الفرنسي رودي جارسيا، بعد 638 يوما من الصدام مع المدرب السابق دومنيكو تيديسكو.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها صاحب الـ32 عاما مع منتخب بلجيكا منذ 18 يونيو 2023، عندما صب جام غضبه على تيديسكو والاتحاد البلجيكي بعد التعادل 1-1 مع النمسا، معتبرا أن عدم منحه شارة القيادة تقليل من شأنه وخبرته خاصة في ظل عدم وجود كيفن دي بروين، وذهاب الشارة إلى روميلو لوكاكو.

ويحل المنتتخب البلجيكي ضيفا على أوكرانيا، غدا الخميس، في ذهاب ملحق البقاء ضمن المستوى الأول بدوري الأمم، قبل أن يستضيف مباراة الإياب يوم الأحد المقبل في مدينة جينك.

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