الوجع وجعين.. رحلة عذاب مرضى السرطان مع جلسات العلاج الإشعاعي.. قوائم الانتظار تزيد آلام المرضى  والتضخم يتسبب فى زيادة الأسعار بالأماكن الخاصة

تحديات كثيرة يواجهها مرضى الأورام ممن يحتاجون إلى جلسات علاج إشعاعي، مثل قوائم الانتظار وارتفاع أسعار خدمة العلاج الإشعاعى فى ظل زيادة سعر الصرف المستمرة.

“م. ع” مريض سرطان غدد ليمفاوية من أبناء محافظة المنوفية يروى لـ”فيتو” معاناة الحصول على جلسة علاج إشعاعي، حيث حصل على جلسات العلاج الكيميائى التى نجحت فى وقف نشاط الخلايا السرطانية، وأوصى الطبيب المعالج بجلسات علاج إشعاعى لاستكمال رحلة العلاج، ولجأ المريض إلى التأمين الصحى للعلاج على نفقة التأمين، وأخذ موافقة بجلسات العلاج والتحويل على مركز أورام، وقد أقر له التأمين الصحى 23 جلسة إشعاع، ولكن ظل المريض 3 شهور ينتظر موافقة التأمين الصحي، وبدأ الشهر الرابع ولم يحصل حتى الآن على موافقة العلاج.

معاناة المريض لم تقتصر فقط على إصدار موافقة التأمين الصحى بالعلاج، بل أيضا فى دوره فى الحصول على الـ23 جلسة إشعاع، حيث ذهب إلى مستشفى الأورام للاستفسار عن حجز موعد للجلسات، ففوجئ بأن أقرب موعد بعد 4 شهور انتظار، ولابد من أن يكون معه موافقة التأمين الصحى ليسجل اسمه فى قائمة انتظار جلسات العلاج الإشعاعى ويروى لـ”فيتو” أنه ليس أمامه سوى الانتظار لحين حدوث انفراجة وتصدر موافقة التأمين، واشتكى من الصعوبات التى تواجه مرضى الأورام فى التأمين الصحي، فأصبح يوجد تضييق على موافقات أشعة المسح الذرى للمرضى وهو فحص ضرورى لمرضى السرطان لتوضيح مدى انتشار الورم فى أعضاء الجسم.

وأضاف “م.ع” أن التأمين الصحى يجبرنا على أماكن حكومية قليلة أغلبها المستشفيات الجامعية ومع ضغط عدد المرضى نحصل على مواعيد بعيدة جدا تصل لشهور دون مراعاة لعامل الوقت بالنسبة لمريض السرطان.

قوائم الانتظار

بدوره قال الدكتور جمال عميرة وكيل نقابة الأطباء وأستاذ جراحة الأورام: إن المستشفيات تعانى نقص فى عدد أجهزة العلاج الإشعاعى مقارنة بعدد المرضي، بجانب وجود أجهزة تحت الصيانة، وأخرى انتهت مدة عملها لذا تحدث قوائم إنتظار للمرضي، مشيرا إلى أن جهاز الإشعاع سعره تخطى 3 ملايين دولار.

وأضاف لـ”فيتو” أن كل مراكز علاج الأورام بها جهاز إشعاعى وعددها 16 مركزا حكوميا و20 مركزا جامعيا، ولكنها لا تكفى أعداد المرضي، موضحا أنه من كثرة الضغط على الأجهزة تعمل من 7 صباحا حتى 1 ليلا، ويضطرون للعمل مدة طويلة لاستيعاب أعداد مرضى الأورام.

تعطل الأجهزة

من جانبه قال الدكتور طارق شومان أستاذ الأورام بالمعهد القومى للأورام: إن وجود قوائم انتظار لمرضى الأورام فى جلسات العلاج الإشعاعى زادت عن السنوات الماضية، وهذا يعود إلى تعطل الأجهزة، وأشار لـ”فيتو “ إلى أن أجهزة العلاج الإشعاعى منتشرة فى كل مراكز علاج الأورام بالمحافظات، لأنه جزء أساسى من علاج المريض، ويقضى على الورم ويحجم انتشاره.

وأضاف أن العلاج الإشعاعى يستخدم فى 60% من الأورام، وليس شرطا أن يحتاج إليه كل مريض سرطان، والعلاج يعتمد على عوامل متعددة منها نوع الورم ومرحلة الورم وأشهرها سرطان الثدى فالعلاج الإشعاعى جزء مكمل للجراحة التحفظية.

الأسعار

وتابع “شومان” أنه مع ارتفاع أسعار الدولار أصبح سعر جهاز العلاج الإشعاعى اليوم يتراوح من 150 الى 200 مليون جنيه بعد أن كان بـ30 مليون جنيه مما تسبب أيضا فى زيادة تكلفة التشغيل والصيانة، لافتا إلى أن الأجهزة الحديثة من العلاج الإشعاعى متوفرة فى مصر، وأكمل “شومان” أن تعطل الأجهزة أمر روتينى فهى عبارة عن إلكترونيات وبرامج تشغيل، ويمكن أن تتعرض لاى عطل.

وأضاف أستاذ علاج الأورام أن أسعار جلسات العلاج الإشعاعى بدأت تزيد فى ظل الوضع الاقتصادى ولكن ليس مثل ارتفاعات أسعار الأدوية ولم تزد بنسبة 100%، مشيرا إلى أن تكلفة الجلسات الإشعاعى يمكن أن تتراوح من 10 إلى 100 ألف جنيه للمريض إذا أجراها على نفقته الخاصة.

ونوه إلى أن تغير سعر الصرف تسبب فى قفزة فى أسعار الخدمات لمرضى الأورام، كذلك فحوصات ما قبل العلاج ارتفعت أسعارها سواء الرنين المغناطيسى والمسح الذري، لذلك علاج السرطان أصبح مكلفا على المدى الطويل.

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