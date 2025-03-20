الخميس 20 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

الوجع وجعين.. رحلة عذاب مرضى السرطان مع جلسات العلاج الإشعاعي.. قوائم الانتظار تزيد آلام المرضى  والتضخم يتسبب فى زيادة الأسعار بالأماكن الخاصة

مرضى السرطان، فيتو
مرضى السرطان، فيتو

تحديات كثيرة يواجهها مرضى الأورام ممن يحتاجون إلى جلسات علاج إشعاعي، مثل قوائم الانتظار وارتفاع أسعار خدمة العلاج الإشعاعى فى ظل  زيادة سعر الصرف المستمرة.

“م. ع” مريض سرطان غدد ليمفاوية من أبناء محافظة المنوفية يروى لـ”فيتو” معاناة الحصول على جلسة علاج إشعاعي، حيث حصل على جلسات العلاج الكيميائى التى نجحت فى وقف نشاط الخلايا السرطانية، وأوصى الطبيب المعالج بجلسات علاج إشعاعى لاستكمال رحلة العلاج، ولجأ المريض إلى التأمين الصحى للعلاج على نفقة التأمين، وأخذ موافقة بجلسات العلاج والتحويل على مركز أورام، وقد أقر له التأمين الصحى 23 جلسة إشعاع، ولكن ظل المريض 3 شهور ينتظر موافقة التأمين الصحي، وبدأ الشهر الرابع ولم يحصل حتى الآن على موافقة العلاج.

معاناة المريض لم تقتصر فقط على إصدار موافقة التأمين الصحى بالعلاج، بل أيضا فى دوره فى الحصول على الـ23 جلسة إشعاع، حيث ذهب إلى مستشفى الأورام للاستفسار عن حجز موعد للجلسات، ففوجئ بأن أقرب موعد بعد 4 شهور انتظار، ولابد من أن يكون معه موافقة التأمين الصحى ليسجل اسمه فى قائمة انتظار جلسات العلاج الإشعاعى ويروى لـ”فيتو” أنه ليس أمامه سوى الانتظار لحين حدوث انفراجة وتصدر موافقة التأمين، واشتكى من الصعوبات التى تواجه مرضى الأورام فى التأمين الصحي، فأصبح يوجد تضييق على موافقات أشعة المسح الذرى للمرضى وهو فحص ضرورى لمرضى السرطان لتوضيح مدى انتشار الورم فى أعضاء الجسم.

وأضاف “م.ع”  أن التأمين الصحى يجبرنا على أماكن حكومية قليلة أغلبها المستشفيات الجامعية ومع ضغط عدد المرضى نحصل على مواعيد بعيدة جدا تصل لشهور دون مراعاة لعامل الوقت بالنسبة لمريض السرطان.

قوائم الانتظار

بدوره قال الدكتور جمال عميرة وكيل نقابة الأطباء وأستاذ جراحة الأورام: إن المستشفيات تعانى نقص فى عدد أجهزة العلاج الإشعاعى مقارنة بعدد المرضي، بجانب وجود أجهزة تحت الصيانة، وأخرى انتهت مدة عملها لذا تحدث قوائم إنتظار للمرضي، مشيرا إلى أن جهاز الإشعاع سعره تخطى 3 ملايين دولار.

 

وأضاف لـ”فيتو” أن كل مراكز علاج الأورام بها جهاز إشعاعى وعددها  16 مركزا حكوميا و20 مركزا جامعيا، ولكنها لا تكفى أعداد المرضي، موضحا أنه من كثرة الضغط على الأجهزة تعمل من 7 صباحا حتى 1 ليلا، ويضطرون للعمل مدة طويلة لاستيعاب أعداد مرضى الأورام.

 

تعطل الأجهزة

من جانبه قال الدكتور طارق شومان أستاذ الأورام بالمعهد القومى للأورام: إن وجود قوائم انتظار لمرضى الأورام فى جلسات العلاج الإشعاعى زادت عن السنوات الماضية، وهذا يعود إلى تعطل الأجهزة، وأشار لـ”فيتو “ إلى أن أجهزة العلاج الإشعاعى منتشرة فى كل مراكز علاج الأورام بالمحافظات، لأنه جزء أساسى من علاج المريض، ويقضى على الورم ويحجم انتشاره.

وأضاف أن العلاج الإشعاعى يستخدم فى 60% من الأورام،  وليس شرطا أن يحتاج إليه كل مريض سرطان، والعلاج يعتمد على عوامل متعددة منها  نوع الورم ومرحلة الورم وأشهرها سرطان الثدى فالعلاج الإشعاعى جزء مكمل للجراحة التحفظية.

الأسعار

وتابع “شومان” أنه مع ارتفاع أسعار الدولار أصبح سعر جهاز العلاج الإشعاعى اليوم يتراوح من 150 الى 200 مليون جنيه بعد أن كان بـ30 مليون جنيه مما تسبب أيضا فى زيادة تكلفة التشغيل والصيانة، لافتا إلى أن الأجهزة الحديثة من العلاج الإشعاعى متوفرة فى مصر، وأكمل “شومان” أن تعطل الأجهزة أمر روتينى فهى عبارة عن إلكترونيات وبرامج تشغيل، ويمكن أن تتعرض لاى عطل.

وأضاف أستاذ علاج الأورام أن أسعار جلسات العلاج الإشعاعى بدأت تزيد فى ظل الوضع الاقتصادى ولكن ليس مثل ارتفاعات أسعار الأدوية ولم تزد بنسبة 100%، مشيرا إلى أن تكلفة الجلسات الإشعاعى يمكن أن تتراوح من 10 إلى 100 ألف جنيه للمريض إذا أجراها على نفقته الخاصة.

ونوه إلى أن تغير سعر الصرف تسبب فى قفزة فى أسعار الخدمات لمرضى الأورام،  كذلك فحوصات ما قبل العلاج ارتفعت أسعارها سواء الرنين المغناطيسى والمسح الذري، لذلك علاج السرطان أصبح مكلفا على المدى الطويل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العلاج الإشعاعي مستشفي الاورام مرضي السرطان الورم اعضاء الجسم

مواد متعلقة

متى يجب على مريض السرطان كسر صيامه؟ الصحة تكشف 3 أعراض

هيئة الدواء توضح طرق علاج الألم لمرضى السرطان

رئيس جامعة القاهرة: تشغيل المرحلة الأولى من مستشفى 500 500 لمواجهة زيادة عدد مرضى الأورام قريبا

الأكثر قراءة

الكنيست يحذر من اقتراب الحرب مع مصر، تفاصيل جلسة التحريض ضد القاهرة

ضياء رشوان: خطة تهجير سكان غزة واردة لكن ليس إلى مصر وهذا مصير خطة إعادة إعمار غزة (فيديو)

القبض على شاب أشعل النيران فى عمارة خطيبته بأكتوبر

خبيرة اقتصادية تكشف اتجاه أسعار الذهب الفترة المقبلة

السيطرة على حريق عقار شارع المعز بالحسين وإصابة شخص

مسلسل معاوية الحلقة 19، مخطط جديد للخوارج لاغتيال معاوية بالسم

حريق عقار في شارع المعز بالحسين والحماية المدنية تدفع بسيارات الإطفاء

الأرصاد: سيول على هذه المناطق بالربيع بسبب منخفض السودان الموسمي

منوعات

المزيد

البيت الأبيض يتهم إدارة بايدن بقتل 8 ملايين دجاجة والتسبب في أزمة البيض بأمريكا

بلدة إيطالية تعرض منازلها للبيع مقابل يورو واحد

الفاتيكان يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس

تحطم طائرة مقاتلة جزائرية أثناء مهمة تدريبية ومصرع قائدها

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز في الأسواق اليوم الأربعاء 19-3-2025

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 19/3/2025

آخر تطورات أسعار الزيت اليوم الأربعاء 19-3-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تفتكروا مين قتل أدهم الجارحي ابن سيد الناس؟ (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 20 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 20 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 20 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية