ليفربول يستغل نونيز في صفقة تبادلية مع أتلتيكو مدريد

يسعى نادي ليفربول لاستغلال عدم حاجته للمهاجم الأوروجواياني داروين نونيز، من أجل إبرام صفقة مميزة من فريق أتلتيكو مدريد.

عروض وصلت إلى داروين نونيز

وأكد تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الأربعاء، وجود اهتمام من جانب ناديي أتليتكو مدريد والنصر بضم نونيز، الصيف المقبل.

ولم يعد هناك اهتمامًا داخل ليفربول بالإبقاء على نونيز، بعد أن حصل على العديد من الفرص، ولم يثبت جدارته.

صفقة تبادلية بين ليفربول وأتلتيكو مدريد

وبحسب شبكة "Give me sport"، فإن أتلتيكو مدريد مستعد لدفع 33 مليون جنيه إسترليني، مقابل ضم نونيز الذي يرتبط بعقد مع ليفربول حتى صيف 2028.

في ذات السياق، وبحسب صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، فإن ليفربول مهتم بضم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد الحالي ومانشستر سيتي السابق.

وينوي ليفربول استغلال رغبة أتلتيكو في ضم نونيز، من أجل عرض إبرام صفقة تبادلية، تشمل انتقال ألفاريز إلى ملعب آنفيلد.

وكان وكيل ألفاريز صرح في وقت سابق، بوجود اهتمام من ليفربول بضم المهاجم الأرجنتيني في الصيف الماضي.

وسجل ألفاريز 23 هدفًا في جميع المسابقات مع أتلتيكو هذا الموسم، بواقع 11 هدفًا في الدوري الإسباني، و7 في دوري أبطال أوروبا، و5 أهداف في الكأس.

وأوضحت "ديلي إكسبريس" أن ليفربول قد يستخدم ورقة نونيز من أجل ضم ألفاريز.

ونوهت الصحيفة بأن أتلتيكو مدريد سيطلب مبلغًا كبيرًا بالإضافة إلى نونيز، من أجل ترك ألفاريز.

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