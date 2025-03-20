عجز مالي بفرع قوص المميكن بالشركة المصرية لتجارة الجملة

كشفت مراجعة الحسابات الخاصة بالفروع المميكنة بالشركة المصرية لتجارة الجملة عن عجز مالي بقيمة 13,956.75 جنيه بفرع قوص المميكن، وذلك وفق المذكرة المالية الواردة برقم 6185 بتاريخ 15 أغسطس 2024.

ووفق مستندات حصلت “فيتو” على نسخة منها، فإن التحقيقات الأولية أشارت إلى نقص فى البضائع بعهدة أحد الموظفين، ووجود أصناف محتجزة على جهاز المايكروسوفت، ما دفع إدارة الرقابة إلى إحالة القضية إلى الشؤون القانونية لفتح تحقيق موسع.

تزامنًا مع هذه الأزمات، وجَّه عمال الشركة المصرية لتجارة الجملة استغاثة عاجلة إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، مطالبين بتحسين أوضاعهم الوظيفية ووضع حد للتهميش الإداري الذي يتعرضون له منذ سنوات.

وتمثلت شكاوى العمال المقدمة إلى وزير التموين في: عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور منذ سنوات، مما أدى إلى تدهور أوضاعهم المعيشية. عدم تثبيت العمالة المؤقتة منذ عام 2017، ما جعلهم في حالة عدم استقرار وظيفي.

عدم وجود عقود رسمية لعمال اليومية، وحرمانهم من الإجازات والمكافآت، رغم اعتماد الشركة عليهم في تشغيل الفروع.

تمييز واضح في صرف الرواتب، حيث يحصل الموظفون الثابتون على رواتبهم في مواعيد محددة، بينما يتأخر صرف رواتب عمال اليومية حتى منتصف الشهر التالي، مما يزيد من معاناتهم المالية.

نقل تعسفي للعمال خارج محافظاتهم، تأخير المرتب على العاملين بنظام اليومية حيث يتم صرف مستحقات العاملين بدايه من اليوم الخامس حتى منتصف الشهر من الشهر المقبل مما يؤثر تأثيرًا سلبيًّا على العاملين وعلى حياتهم المعيشية والاسر

وفي خطوة مفاجئة، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية إقالة محمد حسن الباهي من منصبه كرئيس لمجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة، ضمن خطة لإعادة الهيكلة وتحسين الأداء المالي والإداري.

وشملت قرارات الإقالة أيضًا:

إعفاء على ماهر، العضو المنتدب للشؤون التجارية والمناطق من منصبه.

إعفاء محمد عبد المنعم، العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية من منصبه.

جاءت هذه الإقالات في إطار التوجهات الوزارية بمراجعة الهيكل الإداري وضمان كفاءة الأداء، لا سيما بعد القرار الإداري رقم 227 لسنة 2024، الذي أدى إلى إيقاف عدد من العاملين لمدة شهرين بسبب مخالفات مالية وإدارية.

وكانت “ فيتو ” قد نشرت في وقت سابق مستندات رسمية صادرة عن الإدارة العامة للشؤون القانونية بمديرية تموين قنا كشفت عن استغاثة عاجلة تقدم بها عدد من مفتشي مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، تضمنت اتهامات بوجود وقائع فساد مالي وإداري تهدد المنظومة التموينية بالمحافظة.

وبحسب نص الشكوى، التي حصلت “فيتو“ على نسخة منها، فإن المخالفات تشمل تشغيل نحو 1500 مخبز حر بدون تراخيص، تعمل على حصص المخابز المدعمة في مخالفة للوائح المنظمة.

كما كشفت الاستغاثة عن تلاعب فى حصص السكر المدعمة، حيث يتم تسليم العبوات بوزن 900 جرام فقط بدلًا من كيلوجرام كامل، في محاولة غير قانونية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

ولم تتوقف الاتهامات عند هذا الحد، حيث أشار مقدمو الشكوى إلى افتعال أزمات متكررة في أسطوانات البوتاجاز لتحقيق أرباح سريعة، وهو ما يفاقم معاناة المواطنين ويؤدي إلى أزمات متكررة في سوق السلع الأساسية.

كما تضمنت الشكوى اتهامات لمدير المديرية، حيث زعم المفتشون أنه تم تعيينه بطريقة غير مشروعة، فضلًا عن امتلاكه وأفراد من أسرته مخابز وأكثر من مشروع جمعيتي مخالفًا بذلك القرارات الوزارية المنظمة لهذا القطاع.

ووفق نص الشكوى، فقد شملت المخالفات تعيين مدير إدارة الرقابة التموينية على الدرجة الثانية (ب)، رغم عدم تمتعه بالخبرة الكافية لهذا العمل.

مخالفات مالية في 12 مشروعا بـ جمعيتي

كما أصدرت الشركة المصرية لتجارة الجملة قرارًا إداريًّا بشأن إيقاف عدد من الموظفين للتحقيق بقنا والأقصر.

وتضمن القرار الذي حصلت” فيتو “على نسخة منه، أنه بناءً على الاطلاع على قوانين العمل ذات الصلة، وعلى لائحة نظام العاملين بالشركة، والمذكرة المقدمة من العضو المنتدب للشئون التجارية والمناطق، وبعد موافقتنا على إيقاف بعض الموظفين من منطقة مبيعات قنا والأقصر للتحقيق، تقرر إيقاف عدد من الموظفين عن العمل مؤقتًا لمدة لا تتجاوز 60 يومًا، وذلك لمصلحة التحقيق فى المخالفات المنسوبة إليهم فيما يتعلق بعدد من مشاريع جمعيتي في منطقة مبيعات قنا، مع الاحتفاظ بكامل الأجر وفق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

كما تضمن القرار أيضًا إيقاف عمليات الصرف للمستفيدين في واقعة المخالفات، وذلك في 12 في مشروع جمعيتي في عدد من الفروع، وهي: دشنا، نجع حمادي، فرشوط، قوص، وفرع قنا المركزي وبندر قنا، وتم التوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات الواقعة للحفاظ على المال العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.